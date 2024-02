Samantha esce di casa e va a correre: la runner è scomparsa nel nulla da sei giorni

Era andata a correre in un parco e dal 4 febbraio non ci sono più sue tracce. Secondo la polizia, Samantha Murphy, una donna australiana di 51 anni, ha lasciato la sua casa di Ballarat per una corsa nel Parco regionale di Woowookarung alle 7 di domenica scorsa e non ha più fatto ritorno. La sua famiglia ha lanciato l'allarme quando si è resa conto che la donna non era rientrata. Al momento non è stato trovato alcun segno di lei o dei suoi effetti personali. La polizia e i membri della comunità si sono impegnati sin da subito in una ricerca serrata, setacciando un'ampia zona boschiva nello stato di Victoria.

L'ultima immagine

Gli investigatori della squadra "persone scomparse" hanno preso il controllo dell'operazione, coordinando la polizia locale, i servizi di ricerca e salvataggio, i cani poliziotto e gli agenti a cavallo che stanno perlustrando la zona. "Voglio essere chiaro che in questo momento non abbiamo nulla di immediato che indichi che ci sia qualcosa di sinistro dietro la scomparsa di Samantha", ha detto il 9 febbraio il sovrintendente ad interim Mark Hatt. In questo periodo in Australia è estate e si registrano temperature molto alte in questi giorni, che a volte hanno raggiunto i 37 gradi Celsius. Questa condizione, insieme al lungo lasso di tempo trascorso dall'ultima volta in cui la donna è stata vista, hanno alimentato preoccupazioni per la sua sicurezza. Hatt ha confermato che la donna aveva il telefono con sé e che la polizia ha collaborato con i tecnici delle comunicazioni durante le indagini. La signora Murphy è stata vista l'ultima volta con dei leggings neri e una canottiera marrone. La polizia di Victoria ha diffuso una sua immagine scattata dalle telecamere di sicurezza della famiglia uscendo dalla propria abitazione.

Il parco in cui la polizia effettua le ricerche

Dalla polizia la donna è descritta come "caucasica, alta circa 173 cm con una corporatura snella e capelli biondi lunghi fino alle spalle". Il Parco Regionale Woowookarung si estende su 641 ettari, circa il doppio del Central Park di New York City ed è popolare tra i corridori e i ciclisti locali per i suoi sentieri panoramici. L'ispettore Bob Heaney ha detto che il terreno interessato dalla ricerca risulta "impegnativo", con molti pozzi, corsi d'acqua e una fitta boscaglia. Mercoledì 7 febbraio la polizia aveva rilasciato filmati televisivi a circuito chiuso che si riteneva mostrassero Murphy che correva oltre un cancello, secondo quanto diffuso dalla rete televisiva Cnn Nine News. In seguito però una residente locale si è presentata alle autorità per identificarsi come la persona presente nel filmato, deludendo le speranze in una potenziale pista.

L'appello disperato

Sua figlia maggiore Jess ha lanciato un appello disperato, dicendo quanto desidera che sua madre "torni a casa presto" e non vede l'ora di darle "il più grande abbraccio". "So che è là fuori da qualche parte, quindi se potessi, per favore, continuate a cercarla per darci qualcosa su cui lavorare", ha dichiarato. Dopo l'appello è stato creato un gruppo Facebook chiamato "Find Samantha Murphy" che in poco tempo ha raccolto quasi 14mila follower. Gli utenti hanno discusso dell'operazione di ricerca e hanno condiviso i loro auguri. Il marito Michael, che ha parlato insieme alla figlia, ha esortato i residenti locali a segnalare ogni "piccola cosa" che ritengono rilevante. "Ci darà un po' di tranquillità se avremo qualche speranza", ha affermato.