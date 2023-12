All'alba muore la speranza: Samira è stata impiccata oggi

Samira Sabzian, la sposa bambina che otto anni fa aveva ucciso il marito violento, è stata impiccata oggi in Iran; il drammatico annuncio è di Iran Human Rights. L'ex sposa bambina era accusata di aver ucciso il marito. Era una sposa bambina quando nel 2009 era stata costretta a sposare un uomo molto più anziano di lei. Dopo anni di violenze e abusi, lo aveva ammazzato. Della vicenda si è sempre saputo pochissimo, se non fosse stato per lo sforzo immane delle associazioni per la difesa dei diritti umani. E' la diciassettesima donna impiccata dall'inizio dell'anno (ma le stime sono per difetto).

صیح امروز چهارشنبه ۲۹ آذر ماه، حکم اعدام #سمیرا_سبزیان، کودک-همسری که به اتهام قتل همسر خود به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود، به اجرا درآمد.#SamiraSabzian #SaveSamira pic.twitter.com/niepDX8btf — Iran Human Rights (IHR NGO) (@IHRights) December 20, 2023

Chi era Samira Sabzian

La donna era entrata nel carcere di massima sicurezza di Qarchak anni fa, per avere ucciso suo marito a cui era stata data in sposa quando era ancora una bambina. In Iran l'età legale del matrimonio per le ragazze è 13 anni, ma con il consenso del padre o nonno paterno, possono sposarsi anche prima. Nel 2013 aveva ucciso il suo coniuge. Condannata alla pena capitale, l'esecuzione della donna di 32 anni si sarebbe dovuta tenere lo scorso 13 dicembre, ma dopo le pressioni internazionali le autorità iraniane hanno deciso di posticiparla di una settimana.

La scorsa settimana, prima dell'esecuzione in programma, la donna aveva potuto incontrare i suoi due figli per la prima volta da quando era stata incarcerata. Secondo il codice penale della Repubblica islamica, coloro che sono accusati di omicidio vengono condannati a morte, a prescindere dalle circostanze in cui il fatto è avvenuto. La famiglia della vittima può scegliere se accettare la pena capitale o chiedere un compenso finanziario. Nel caso della 32enne, i genitori del marito ucciso hanno chiesto che la pena di morte venga eseguita.

La forte reazione internazionale non le ha salvato la vita. L'Iran detiene il record mondiale per l'esecuzioni di donne. Nell'ultimo anno, segnato dalle proteste dopo l'uccisione di Mahsa Amini, sono state impiccate 702 persone, quasi cento in più rispetto l’anno precedente. A novembre, 79.