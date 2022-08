Il video di un party privato sta alzando un polverone su Sanna Marin

La premier finlandese Sanna Marin, dopo aver partecipato in shorts e anfibi al festival rock di Helsinki nei giorni scorsi, è tornata a scatenarsi al suono della musica. Questa volta a un party privato a casa con amici. La premier della Finlandia, 36 anni, nel video pubblicato sui social balla e canta con gli amici.

Ovviamente il video trapelato dai social media ha messo in imbarazzo il primo ministro finlandese criticata per l'atteggiamento un po' troppo fuori dal ruolo. Marin viene vista bere con un gruppo di amici, ballare e cantare le canzoni del rapper finlandese Petri Nygård e del cantante pop Antti Tuisku. Secondo il quotidiano Iltalehti, nel video si possono vedere diversi personaggi pubblici finlandesi tra cui la cantante Alma, l'influencer Janita Autio, la conduttrice televisiva Tinni Wikström, la YouTuber Ilona Ylikorpi, la conduttrice radiofonica Karoliina Tuominen, la stilista Vesa Silver e la deputata Ilmari Nurminen.

L'anno scorso Marin è stata costretta a scusarsi per essere uscita in discoteca fino alle 4 del mattino dopo essere entrata in contatto con un caso Covid. Marin aveva spiegato di non aver visto il messaggio di testo che era stato inviato al suo telefono del governo e non al telefono personale che aveva con sé. I critici del Primo Ministro hanno affermato che avrebbe dovuto avere sempre il telefono del governo con sé per motivi di sicurezza nazionale in caso di emergenza.

Ma l'atteggiamento della Marin la colloca tra la leader dei Millennial: il quotidiano tedesco Bild questa settimana ha descritto Marin come la "politica più cool del mondo".

Marin è stata una voce schietta contro il presidente russo Vladimir Putin dall'invasione dell'Ucraina a febbraio e ha guidato il suo paese - insieme alla leader svedese Magdalena Andersson- all'adesione alla NATO della nazione storicamente neutrale. All'inizio di questa settimana, la Finlandia ha annunciato un'altra mossa contro la Russia tagliando drasticamente i visti turistici aumentandone anche il costo da 35 a 80 euro.