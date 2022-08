Spunta un altro video di Sanna Marin, la premier: "Ho fatto test antidroga"

Non si placa la polemica sulla premier finlandese Sanna Marin, nella bufera dopo che il video di una festa privata a casa con amici, in cui balla e canta, è stato reso pubblico. Adesso ne spunta un secondo, questa volta in un club. La premier balla con un uomo. C'è chi ha insinuato che nei video fosse sotto l'effetto di sostanze e per tutta risposta ha annunciato di avere fatto un test antidroga.

E' stata la stessa premier finlandese Sanna Marin a rivelare in una conferenza stampa di aver fatto, oggi 19 agosto, i controlli. "Non ho fatto nulla di illegale", ha ribadito Marin precisando che il risultato del test sarà disponibile la prossima settimana.

"Anche durante la mia adolescenza non ho alcun tipo di droga", ha spiegato Marin ricordando di aver diritto alla presunzione di innocenza. Ai giornalisti che hanno chiesto se sia in grado di prendere - se necessario - decisioni governative tempestive, ha replicato: "Non ricordo una sola volta ci sia stata una situazione improvvisa nel cuore della notte da dover andare al Palazzo del Consiglio di Stato. Non c'erano programmate nei giorni in cui stavo festeggiando".

Non è la prima volta che Sanna Marin finisce al centro dell'attenzione per la sua vita privata. L'anno scorso la premier è stata costretta a scusarsi per essere stata in discoteca fino alle 4 del mattino dopo essere entrata in contatto con un caso Covid. Marin aveva spiegato di non aver visto il messaggio di testo che era stato inviato al suo telefono del governo e non al telefono personale che aveva con sé. I critici del primo ministro la attaccano per quelli che ritengono eccessi che mal si coniugano col ruolo che ricopre. Lei si difende: "Confido che le persone capiscano che il tempo libero e il tempo di lavoro possono essere separati".