Cosa prevedono le nuove sanzioni varate da Biden contro l'Iran

Il presidente americano Joe Biden ha annunciato "nuove sanzioni e misure di controllo dell'export" contro l'Iran dopo l'attacco contro Israele, misure che andranno a colpire in modo particolare i programmi di produzione di missili e droni. "Le sanzioni - si legge in una dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca - prendono di mira leader e entità collegate alle Guardie rivoluzionarie iraniane, il ministero della Difesa iraniano e il programma del governo per i droni e i missili che ha permesso lo spudorato attacco".

Le misure colpiscono 16 individui e due entità che sostengono la produzione da parte dell'Iran di droni, compresi i motori che attivano la variante Shahed, usati nell'attacco del 13 aprile. Il dipartimento del Tesoro Usa spiega in una nota che le persone colpite dalle sanzioni sono impegnate all'interno della Forza Quds delle Guardie Rivoluzionarie e nella sua società, la Kimia Part Sivan Company, specializzata in produzione di droni.

Le misure colpiscono altre cinque società che forniscono materiale alla Khuzestan Steel Company (Ksc), uno dei principali produttori di acciaio dell'Iran, un settore che genera l'equivalente di diversi miliardi di dollari in entrare ogni anno a Teheran, sottolinea il dipartimento del Tesoro. Le sanzioni colpiscono anche tre sussidiarie dell'industria automobilistica iraniana, Bahman Group, che forniscono sostegno materiale alle Guardie Rivoluzionari ed altre entità del governo iraniano sotto l'obiettivo della autorità antiterrorismo Usa.

Anche l'Ue annuncia nuove sanzioni contro Teheran

Anche l'Ue ha annunciato l'intenzione di inasprire le sanzioni contro l'Iran, una mossa che potrebbe però non avere gli effetti desiderati, visto che Teheran ha già dimostrato di saper aggirare le misure restrittive imposte dall'Occidente. L'Ue ha già diversi programmi che prendono di mira l'Iran per le violazioni dei diritti umani, la proliferazione di armi di distruzione di massa e il sostegno di Teheran alla guerra della Russia in Ucraina. Adesso l'idea è colpire più duramente la sua capacità di creare droni e missili.

"I nostri alleati e partner hanno già annunciato o annunceranno sanzioni aggiuntive e misure per limitare i programmi militari destabilizzanti dell'Iran", ha fatto sapere il presidente americano Biden ricordando la discussione avuta "con gli altri leader del G7 la mattina dopo l'attacco, siamo impegnati ad agire in modo collettivo per aumentare la pressione economica sull'Iran".

Dall'Iran nuove minacce a Israele

Intanto da Teheran arrivano nuove minacce a Israele. Se lo Stato ebraico risponderà all'attacco di sabato scorso, l'Iran potrebbe rispondere attaccando i siti nucleari e rivedendo la sua politica nucleare. A riferirlo è l'agenzia russa Tass che cita il corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica, i Pasdaran. ''Una revisione della nostra dottrina e politica nucleare, nonché delle considerazioni precedentemente comunicate, è del tutto possibile'', ha detto il comandante della divisione di difesa e sicurezza nucleare Ahmad Haghtalab, secondo il quale Teheran ha determinato l'ubicazione dei "centri nucleari" israeliani ed è pronta a distruggerli in caso di aggressione.