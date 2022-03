Le sanzioni di Mosca contro l'Occidente

La Russia ha approvato un'altra serie di misure per sostenere l'economia, i cittadini e le imprese di fronte alle sanzioni decise dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Lo ha annunciato, riferisce l'agenzia russa 'Tass', l'addetto stampa del primo ministro della Federazione Russa Boris Belyakov al termine di una riunione per aumentare la stabilità dell'economia del paese di fronte alle sanzioni. Come ha spiegato il primo ministro russo Mikhail Mishustin nel corso della riunione il pacchetto di misure prevede più di 100 iniziative per un valore di circa 1.000 miliardi di rubli. Secondo il premier, in generale, il piano di sostegno all'economia è "molto flessibile" e sarà "costantemente rafforzato a secondo dell'evoluzione della situazione". Per Mosca si prevede che le azioni intraprese consentiranno di ricostruire molte catene di produzione e logistica, permetteranno di fornire alle imprese nuovi fornitori e acquirenti di prodotti finiti.

Come ha sottolineato Mishustin un nuovo programma di prestiti sarà lanciato nella Federazione Russa per ricostituire il capitale circolante delle imprese per vari settori dell'economia, che contribuirà a garantire il funzionamento ininterrotto delle imprese, comprese quelle di importanza sistemica.

La Russia ha introdotto anche sanzioni contro Joe Biden e il segretario di Stato Antony Blinken. Le sanzioni includono il blocco di ingresso in Russia e il congelamento di asset. Oltre al capo del Pentagono Lloyd Austin e al consigliere della sicurezza Nazionale Jake Sullivan, nella lista ci sono anche l'ex segretario di Stato Hillary Clinton, la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki e Hunter Biden, figlio del presidente Usa. Colpito anche il premier canadese Justin Trudeau.