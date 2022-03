Uno sciame sismico preoccupa le Azzorre

Da sabato pomeriggio una corposa sequenza sismica è in corso nella zona nord-occidentale dell'isola di São Jorge, nell'arcipelago delle Azzorre. Stiamo parlando di una sequenza composta da oltre 700 terremoti di magnitudo massima 3.5 di cui non è ancora chiara l'origine: l'isola ha infatti un'origine vulcanica e non è chiaro se i numerosi terremoti di questi giorni siano puramente tettonici oppure vulcanici. Per capirlo bisognerà attendere la pubblicazione dei dati su un'eventuale deformazione del terreno.

L'ultima eruzione avvenuta sull'isola di São Jorge risale al 1808 ed ha provocato almeno 45 vittime. Quella di 214 anni fa è stata un'eruzione fissurale, ovvero dello stesso tipo di quella che ha interessato l'isola di La Palma nel corso del 2021.