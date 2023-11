Perché il satellite di Kim Jong Un ha spiato l'Italia

Quando il 21 novembre la Corea del Nord ha lanciato nello spazio un satellite da ricognizione, l'allarme è risuonato a Seul, Tokyo e Washington. La prima sonda di ricognizione nordcoreana è stata progettata per monitorare i movimenti militari statunitensi e sudcoreani e, secondo alcuni analisti, per colpire in modo più efficace la Corea del Sud e il Giappone o condurre valutazioni dei danni durante una possibile guerra. A distanza di qualche giorno dal lancio, la propaganda di Pyongyang afferma che il gioiellino di Kim Jong Un abbia scattato e trasmesso foto di siti sensibili.

Cosa ha visto il satellite spia di Kim

Stando a quanto riportato dall'agenzia di stampa statale norcoreana, la Kcna, la sonda avrebbe fotografato lo scorso 27 novembre città e basi militari in Corea del Sud, Guam e Italia, oltre alla capitale degli Stati Uniti. Nell'obiettivo del satellite di ricognizione sono finiti la Casa Bianca, il Pentagono, la base aerea militare statunitense Anderson a Guam, nel Pacifico, la stazione navale Norfolk, il cantiere navale di Newport News in Virginia e avvistato "quattro portaerei nucleari della Marina americana e una portaerei britannica". La sonda non ha mancato di fotografare anche Roma.

I dubbi però sono tanti. Al di là delle dichiarazioni dell'agenzia di stampa del regime di Pyongyang, la Corea del Nord non ha ancora rilasciato infatti alcuna immagine ripresa dal suo nuovo satellite. Seul e Tokyo hanno confermato che la sonda è entrata in orbita correttamente, ma si riservano di continuare a valutare se effettivamente funziona come sta afferma Pyongyang. La Corea del Sud ritiene che qualsiasi satellite della Corea del Nord sarebbe, nella migliore delle ipotesi, rudimentale, anche se rappresenta senza dubbio un progresso tecnologico del regime di Kim per migliorare la capacità nordcoreana di sferrare un attacco nucleare.

La sonda ha certamente la capacità di scattare foto, ma è necessaria un'analisi approfondita per vedere se le immagini catturate hanno una risoluzione sufficientemente alta da avere un valore militare, ha detto il portavoce del ministero della Difesa sudcoreano Jeon Ha-kyu. Tuttavia non ci sarebbe motivo di dubitare che il satellite nordcoreano possa vedere vaste aree o navi da guerra, dal momento che anche una telecamera a media risoluzione potrebbe offrire a Pyongyang questa capacità, osserva Dave Schmerler, esperto di immagini satellitari presso il James Martin Center for Nonproliferation Studies (SNC). Il timore, semmai, è cosa voglia farne Kim di queste immagini. Perché la Kcna ha descritto che nella serie di foto catturate dal satellite spia ci siano le "principali regioni target" della Corea del Nord.

L'aiuto della Russia

Pyongyang sembra determinata a inviare nello spazio altre sonde spia. Il ministero degli Esteri della Corea del Nord ha affermato che il lancio di un satellite da ricognizione la scorsa settimana è stato motivato dalla necessità di monitorare gli Stati Uniti e i loro alleati e che, quindi, seguiranno altri lanci. A fare eco alle sue parole è l'ambasciatore nordcoreano alle Nazioni Unite Kim Song: "Una parte belligerante, gli Stati Uniti, ci sta minacciando con un'arma nucleare. È legittimo che la Repubblica Democratica Popolare di Corea - in quanto altra parte belligerante - sviluppi, collaudi, produca e possieda sistemi d'arma equivalenti a quelli che gli Stati Uniti già possiedono o stanno sviluppando in questo momento". La difesa dell'ambasciatore di Pyongyang è arrivata a seguito delle preoccupazioni sollevate da Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti sulla violazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'Onu con il lancio del satellite.

La presenza in orbita del gioiello di Kim evidenzia come Pyongyang sia capace di eludere le sanzioni delle Nazioni Unite contro i suoi programmi di sviluppo di missili balistici e armi nucleari, possibilmente con l'aiuto di un altro regime isolato a livello internazionale, la Russia. L'agenzia di spionaggio della Corea del Sud ritiene che Mosca, in cambio di aiuti militari per la guerra in Ucraina, abbia offerto un aiuto tecnologico a Pyongyang per lo sviluppo dei satelliti, dopo un vertice tra Kim Jong-un e il presidente Vladimir Putin.

Il lancio della sonda spia ha spinto la Corea del Sud a sospendere una clausola chiave dell'accordo militare intercoreano del 2018 e a riprendere la sorveglianza aerea lungo il 38esimo parallelo. Per Pyongyang quell'accordo è carta straccia. Kim ha annunciato che avrebbe ricominciato a schierare armi lungo il confine della Zona demilitarizzata.

Già nella giornata di ieri, 27 novembre, Seul ha rilevato che nella zona cuscinetto tra le due Coree sono riapparsi soldati e postazioni di guardia, smantellati in seguito all'accordo del 2018.

La Corea del Sud stima che il Nord avesse circa 160 posti di guardia lungo la zona demilitarizzata, mentre il Sud ne disponeva 60. Pyongyang e Seul hanno demolito rispettivamente 11 postazioni dopo l'accordo militare firmato cinque anni fa volto ad allentare la tensione e prevenire scontri militari accidentali. Tensioni che ora aumentano dopo il lancio della sonda spia.