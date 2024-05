"Saluta tuo figlio": invia un messaggio all'ex marito, poi uccide il bimbo di 3 anni

Prima ha inviato un messaggio all'ex marito, invitandolo a porgere l'ultimo saluto al figlio di soli 3 anni, poi lo ha ucciso e si è tolta la vita. Una storia terribile che arriva dal Texas, negli Stati Uniti: la polizia di Bexar ha rinvenuto i cadaveri di Savannah Samantha Kriger, una donna di 32 anni, e del figlioletto Kaiden, all'interno di un fosso vicino al Tom Slick Park, a San Antonio. I due corpi sono stati ritrovati lo scorso 19 marzo, ma soltanto nelle ultime ore sono emersi i dettagli di questa vicenda.

Lo sceriffo della contea di Bexar, Javier Salazar, intervistato dai media statunitensi, ha cercato di ricostruire la vicenda: "La scomparsa della 32enne e del figlio di 3 anni sono state denunciate lo scorso 18 marzo. La donna era uscita in anticipo dal lavoro ed era andata a prendere il figlio all'asilo dicendo che aveva una visita medica. Intorno alle 12.50 del giorno della scomparsa ha lasciato la sua abitazione e ha guidato per quasi otto miglia, fino alla casa dell'ex marito, da cui si stava separando".

"Arrivata sul posto ha iniziato a danneggiare diversi oggetti - ha proseguito lo sceriffo - inclusi gli indumenti dell'uomo, che in quel momento si trovava nella concessionaria in cui lavora come venditore. La donna ha lasciato la casa poco prima delle 14 ed è tornata nella sua abitazione". A quel punto la 32enne ha fatto una videochiamata all'ex marito dicendo: "Non hai niente con cui tornare a casa adesso. E non avrai niente alla fine della giornata". Chiuso il collegamento ha inviato un filmato girato nei pressi di un canale di scolo al Tom Slick Park di San Antonio, in cui diceva: "Saluta tuo figlio".

L'uomo, una volta tornato a casa, ha trovato il caos lasciato dall'ex moglie e ha contattato le forze dell'ordine temendo il peggio. Dopo 19 ore di indagini la polizia ha fatto la drammatica scoperta: i corpi senza vita della donna e del bimbo. Gli agenti che hanno perquisito l'abitazione della donna hanno riferito di aver trovato un abito da sposa sul letto e due foto delle nozze con forti di proiettile. Sempre secondo lo sceriffo, la donna potrebbe aver agito per il timore di perdere la custodia del figlio.