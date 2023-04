Sbaglia auto nel parcheggio: l'uomo a bordo scende e spara contro un gruppo di ragazze

Sbaglia auto nel parcheggio e il proprietario apre il fuoco ferendo gravemente una giovane cheerleader che ora è ricoverata in ospedale in condizioni critiche. È successo a Elgin, piccola cittadina del Texas, dove la polizia ha arrestato un giovane di 25 anni, Pedro Tello Rodriguez Jr., accusato di aver esploso diversi colpi contro un'auto per poi darsi alla fuga. I fatti sono andati in scena intorno a mezzanotte (ora locale) di martedì 18 aprile.

A raccontare come si sarebbe svolta la vicenda è Heather Roth, una delle quattro cheerleader presente nell'auto presa di mira dall'uomo che ha sparato. Stando alla sua versione, le quattro avevano finito di allenarsi ed erano arrivate in auto nel parcheggio dove Roth aveva lasciato la sua vettura. La ragazza sarebbe quindi uscita dall'auto dell'amica per salire su una vettura che sembrava la sua, accogendosi però che aveva sbagliato macchina, tant'è che sul sedile del passeggero era seduto un uomo.

La ragazza, spaventata, è quindi tornata dalle sue amiche. A quel punto il giovane che si trovava nell'auto è uscito e ha raggiunto il gruppo di cheerleder. Roth ha abbassato il finestrino per scusarsi ma per tutta risposta l'uomo ha iniziato a sparare. Una delle ragazze, colpita solo di striscio, è stata medicata sul posto. Un'altra cheerleader, Payton Washington, è invece rimasta ferita in modo serio ed è stata trasportata in ospedale con l'elisoccorso. Le sue condizioni sarebbero ancora gravi.