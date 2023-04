Sbaglia l'indirizzo di casa dell'amico: 20enne uccisa a fucilate

Uccisa a colpi di arma da fuoco nel vialetto di casa: è morta così una donna colpevole solo di aver sbagliato l'indirizzo della casa di un amico. Kaylin Gillis, 20 anni, stava attraversando la cittadina rurale di Hebron nello stato di New York con altre tre persone sabato sera quando con hanno svoltato nella proprietà sbagliata.

Forse l'indirizzo scritto in maniera errata, forse un errore del navigatore in una zona dove c'era poco campo per i cellulari, Kaylin che stava cercando la casa di un suo amico è stata accolta da colpi di arma da Kevin Monahan, 65 anni. L'uomo è uscito sulla sua veranda e ha sparato due colpi di fucile all'indirizzo dell'auto che stava facendo manovra per lasciare la proprietà. Ma purtroppo uno dei proiettili ha colpito Gillis.

Come ricostruito dallo sceriffo della contea di Washington il gruppo ha poi guidato in cerca di aiuto - e di un segnale telefonico - fino alla vicina città di Salem, a nord-est di Albany, vicino al confine di stato del Vermont: purtroppo per Kaylin Gillis era già troppo tardi.

Quando gli agenti sono arrivati ??a casa di Kevin Monahan per indagare sulla sparatoria l'uomo si è rifiutato di uscire e solo dopo circa un'ora di mediazione si è arreso alle autorità che lo hanno condotto nella prigione della contea di Warren con l'accusa di omicidio di secondo grado.