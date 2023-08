L’alpinista dei record è accusata di aver lasciato morire uno sherpa sul K2

La gioia di Kristin Harila, che il 27 luglio ha infranto il record per aver conquistato la vetta del K2 nel minore tempo finora registrato, è durata poco. Sulla scalatrice norvegese pende una delle peggiori accuse di sempre: avrebbe lasciato sulla via per raggiungere la vetta uno sherpa morente pur di raggiungere il suo obiettivo.

L'alpinista aveva come obiettivo quello di raggiungere la cima di tutte le 14 montagne del mondo di 8.000 metri nel minore tempo finora registrato: solo tre mesi e un giorno, per un'impresa conclusa con la scalata del K2.

Ma il suo successo è stato ora messo in ombra dalle scioccanti accuse secondo cui per conquistare l'ultima montagna, lei e il suo team avrebbero letteralmente scavalcato uno sherpa pakistano che era caduto da uno strapiombo, è rimasto appeso a testa in giù alle corde e in seguito è morto. Una scena immortalata in un video diffuso sui social e ripreso dai media di tutto il mondo.

Harila ha invece insistito sul fatto che lei e il suo team hanno fatto tutto il possibile per salvare lo sherpa, Mohammad Hassan, e ha negato di essere nel filmato dell'incidente in circolazione. "Non l'abbiamo visto cadere. Lo abbiamo visto appeso alla corda e abbiamo cercato di salvarlo per molte ore", ha detto l'alpinista alla Cnn, aggiungendo che si trattava di un sentiero "molto stretto" e le condizioni quest'anno erano eccezionalmente difficili.

Ma la sua tesi viene, per il momento, smentita da un video rilasciato dal duo austriaco di scalatori Wilhelm Steindl e Philip Flämig, anche loro sul K2 quel giorno.