Scambiato per una lepre, gli sparano con un fucile ad aria compressa: morto

Dramma a Shaxi Town, provincia di Jiangxi, Cina. Un uomo è morto dopo essere stato colpito da un cacciatore che lo aveva scambiato per una lepre, secondo quanto riferito dalla polizia locale. Quattro uomini sono stati arrestati per la morte di Wang Moujin, annegato in un fosso dopo essere stato colpito alla testa da colpi di fucile ad aria compressa.

L'incidente, come racconta oggi la Bbc, risale a venerdì sera. I quattro amici erano andati a caccia. Gli incidenti con armi da fuoco sono rari in Cina. La polizia del distretto di Xinzhou ha detto che uno degli uomini ha aperto il fuoco dopo aver visto un movimento nell'erba vicino a un fosso, dal bordo del quale Wang stava pescando.

Le autorità sono state subito chiamate sul posto e hanno arrestato i quattro uomini, definiti come "sulla trentina". Le indagini sono in corso. La morte dell'uomo è avvenuta per annegamento.