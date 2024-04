Scandalo sangue infetto, bambini usati come cavie dai dottori: "Molti sono morti"

Bambini usati come "topi da laboratorio" da medici disposti a tutto pur di sperimentare le loro tesi su alcuni farmaci. Lo "scandalo del sangue infetto" che sta scuotendo il Regno Unito si arricchisce di nuove testimonianze raccolte dalla Bbc. I documenti visionati dalla tv britannica rivelano un mondo segreto di test clinici in cui i bambini venivano usati come cavie, con medici che per anni hanno anteposto gli obiettivi della ricerca ai reali bisogni dei pazienti.

Le sperimentazioni sarebbero andate avanti per oltre 15 anni, coinvolgendo centinaia di persone. La maggior parte di esse sarebbe stata infettata di proposito con l'epatite C e l'HIV. Le sperimentazioni coinvolgevano bambini con disturbi di coagulazione del sangue, in gran parte dei casi i genitori non avevano dato il loro consenso a questi test. La maggior parte dei bambini coinvolti sono ormai morti.

Iniezioni con sangue infetto

Dai documenti visionati risulta che i dottori dei centri per l'emofilia del Regno Unito hanno utilizzato campioni di sangue, pur sapendo che potevano essere potenzialmente contaminati. All'epoca, negli anni '70 e '80, c'era una carenza di prodotti sanguigni in Gran Bretagna, quindi il sangue per le trasfusioni veniva importato dagli Stati Uniti. Il plasma veniva fornito anche da donatori ad alto rischio come prigionieri e tossicodipendenti.

Erano altissime quindi le probabilità che i bambini che soffrivano di emofilia e sottoposti a queste iniezioni venissero infettati da virus potenzialmente fatali come l'epatite C, che attacca il fegato provocando cirrosi e cancro, come pure l'HIV. Nello specifico un prodotto sanguigno, noto come Fattore VIII, si era rivelato estremamente efficace per arrestare il sanguinamento, ma era noto per essere contaminato dato che il plasma per produrlo proveniva in larga parte da donatori a rischio.

Il caso di Luke, infettato dall'epatite C

I bambini sottoposti a queste cure soffrivano di emofilia, un disturbo della coagulazione del sangue, per cui in caso di contusioni il corpo sanguina più facilmente. È il caso ad esempio di Luke O'Shea-Phillips di 42 anni, che ha contratto l'infezione virale dell'epatite C mentre era in cura al Middlesex Hospital, nel centro di Londra. L'iniezione gli era stata somministrata all'età di tre anni, nel 1985, a causa di un piccolo taglio alla bocca.

In base ai documenti visionati dalla tv pubblica britannica, il prodotto sanguigno infetto gli sarebbe stato deliberatamente somministrato, per poter includere il bambino nella sperimentazione clinica. Il suo medico voleva scoprire quante probabilità avevano i pazienti di contrarre malattie a causa di una nuova versione del Fattore VIII trattato termicamente. Una lettera del medico di Luke, Samuel Machin, a un altro esperto di emofilia, è stata presentata come prova all'inchiesta pubblica sullo scandalo del sangue infetto.

Alla ricerca di "emofilici vergini"

Il dottor Machin, rivolgendosi a un altro medico, Peter Kernoff del Royal Free Hospital di Londra, scrisse: "Spero che siano adatti per il tuo studio con il trattamento termico". Mesi prima il dottor Kernoff aveva invitato colleghi medici del settore a identificare pazienti idonei per gli studi clinici. Precisò che dovevano essere "pazienti non trattati in precedenza", noti nel mondo scientifico come "Pup" o ribattezzati "emofilici vergini", come indicato nella cartella clinica di Luke redatta dal medico Machin.

"Ero una cavia negli studi clinici che avrebbero potuto uccidermi", ha dichiarato Luke alla Bbc. "Non c'è altro modo per spiegarlo: il mio trattamento è stato cambiato in modo da poter essere arruolato in studi clinici. Questo cambiamento nel farmaco mi ha causato una malattia mortale, l'epatite C, ma a mia madre non è mai stato nemmeno detto".

Assenza di consenso dei genitori

Secondo Luke essere un "emofiliaco vergine" era considerato un vantaggio dal mondo scientifico. Nelle loro pubblicazioni, risalenti al 1987, il dottor Kernoff e il dottor Machin conclusero che il trattamento termico aveva "poco o nessun effetto" nel ridurre il rischio di epatite C nelle persone a cui era stato iniettato sangue infetto. Entrambi i medici sono deceduti, ma prima di morire Machin ha sostenuto che la madre di Luke sapesse dell'esperimento, "anche se riconosco che gli standard di consenso negli anni '80 erano molto diversi da quelli attuali", ha ammesso Machin a coloro che stanno realizzando l'inchiesta pubblica su questo caso. La madre di Luke invece nega fermamente. In base ai documenti risulta che Luke contrasse l'epatite C già nel 1993, ma gli venne comunicato solo nel 1997. Da una cartella clinica risulta questa frase: "Non ho discusso con il paziente o la famiglia".

Medici ambiziosi

Secondo la Bbc, Machin e Kernoff non erano isolati, ma facevano parte all'epoca di una più vasta comunità di medici dalle smisurate ambizioni, che tenevano in scarsa considerazione il consenso dei pazienti e l'etica. Un altro esempio è quello del dottor Anthony Aronstam, anche lui morto nel frattempo, che avrebbe sfruttato un gruppo di bambini emofiliaci, che frequentavano una scuola specializzata per disabili vicino ad Halton, nell'Hampshire, una contea nel sud dell'Inghilterra. L'istituto disponeva di un'unità per l'emofilia del servizio sanitario locale, in maniera tale da curare rapidamente i ragazzi che avessero delle emorragie. Aronstam, che lavorava nella struttura, approfittò invece di questi bambini sottoponendoli a dosi da tra a quattro volte superiori di Fattore VIII rispetto alla dose normalmente richiesta. In questo modo le concentrazioni di sangue infetto somministrate erano superiori, senza che vi fosse alcun consenso da parte dei genitori. Finora dei 122 bambini che hanno frequentato quella scuola, il Treloar's College, tra il 1974 e il 1987, ben 75 sono morti a causa di infezioni da HIV ed epatite C. "Siamo stati trattati da topi da laboratorio. C'era una pletora di studi a cui eravamo tutti iscritti durante il decennio in cui eravamo a scuola", ha dichiarato alla Bbc Ade Goodyera, allievo della scuola dal 1980 al 1989.

Bambini sempre più piccoli

Il dottor Kernoff avrebbe via via ridotto l'età dei bambini oggetto degli esperimenti, coinvolgendo addirittura un bambino di appena quattro mesi. Il medico condusse anche esperimenti confrontando i livelli di infettività tra il Fattore VIII e un altro prodotto del plasma sanguigno, il crioprecipitato (Cryo), utilizzato per il trattamento di lievi condizioni di coagulazione del sangue. Era ritenuto meno rischioso perché conteneva concentrazioni minori della proteina Fattore VIII e proveniva da un numero minore di donatori. Kernoff decise di sostituire il Fattore VIII al Cryo, utilizzato abitualmente da Mark Stewart, dal fratello Angus e dal padre, che soffrivano tutti di casi molto lievi di un altro tipo di disturbo di coagulazione del sangue. Dopo i trattamenti col Fattore VIII, di cui erano all'ignaro, tutti e tre hanno contratto l'epatite C. Il padre e il fratello di Mark Stewart sono morti di cancro al fegato dopo che l'infezione ha attaccato l'organo vitale.

In Gran Bretagna su questo scandalo è in corso un'inchiesta pubblica, il cui rapporto finale dovrebbe essere pubblicato a maggio.