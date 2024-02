Fece a pezzi un gatto in diretta social e uccise un uomo: condannata all'ergastolo

Una persona "disturbata", totalmente ossessionata dalla violenza e dalla morte, al punto da provare l'estremo desiderio di conoscere cosa si prova quando si uccide qualcuno. Una brama di sangue che l'ha portata prima a sperimentare la sua folle "fame" su un animale e poi su un essere umano. La transgender di 26 anni Scarlet Blake è stata condannata all'ergastolo dalla Oxford Crown Court per l'omicidio di un passante, avvenuto per le strade di Oxford, in Inghilterra, nel luglio 2021. Quattro mesi prima del delitto la 26enne aveva postato sui social un video in cui uccideva e faceva a pezzi il gatto dei vicini, ammettendo durante il filmato di "voler imparare come farlo su una persona".

Come ricostruito durante il processo, nel 2021 Scarlet Blake decise di mettere in atto il suo intento malsano, prendendo di mira un ingegnere spagnolo di 30 anni, Jorge Martin Carreno. Dopo averlo avvicinato mentre stava tornando a casa, la 26enne lo condusse sulla riva del fiume Cherwell dove l'uomo venne colpito alla nuca con una bottiglia di vodka, strangolato e gettato in acqua, dove morì per annegamento. Nella sentenza il giudice ha motivato la condanna all'ergastolo: "La decisione di uccidere non è stata una reazione a qualcosa che lui aveva detto o fatto e neppure una decisione presa con rabbia. È arrivata al culmine di un piano studiato e messo a punto per mesi". Elencando le aggravanti, il giudice ha posto l'accento sulla "gratificazione sessuale" che Blake traeva dallo strangolamento": "C'era quindi una chiara motivazione sessuale nell'omicidio. Credo anche che trai piacere, sessuale o meno, dall'esperienza di uccidere una persona. Sono sicuro che ha tratto piacere dall'uccidere Jorge come hai tratto piacere dall'uccidere il gatto".

Come detto, il delitto è avvenuto quattro mesi dopo che la 26enne aveva trasmesso in diretta streaming l'orribile uccisione del gattino del suo vicino. Dopo aver attirato il felino con del cibo, Blake ha installato una macchina fotografica e ha ripreso tutta la scena: prima ha legato il gatto con il nastro, poi l'ha ucciso con un coltello e, non soddisfatta, ha anche infierito sul cadavere. Atti terribili e sconvolgenti, che preferiamo non approfondire. In sottofondo al video c'era la canzone dei New Order True Faith, che secondo la corte sarebbe un omaggio a un documentario di Netflix intitolato Don't F**k with Cats, in cui un uomo uccide dei gatti e poi anche un uomo. La 26enne è stata condannata all'ergastolo per omicidio, con pena minima di 24 anni, meno 196 giorni già trascorsi in custodia cautelare. In contemporanea è arrivata anche la condanna a sei mesi totali per aver le violenze commesse nei confronti del gatto. I giudici hanno inoltre stabilito che Blake, essendo transgender, dovrà scontare la sua pena in un penitenziario maschile.