La Germania: "100 miliardi per l'esercito"

Olaf Scholz aveva annunciato una sessione straordinaria del Parlamento appena era iniziata l’aggressione russa all’Ucraina. Il cancelliere sapeva che un’azione militare di Mosca avrebbe segnato una cesura nella storia del continente. E così è stato. Non ha fatto nulla per nasconderlo. Ha ricordato di aver parlato lui stesso con Putin “per ore”, non da ultimo nel corso del suo recente viaggio a Mosca. Tutto inutile perché Putin alla fine ha deciso di attaccare e di “riportare la guerra in Europa”.

La mossa di Putin cancella la politica tedesca degli ultimi decenni, vale a dire il tentativo di mediare con la Russa, trovare un punto di equilibrio, nella consapevolezza che la pace in Europa non può essere costruita contro la Russia, come Scholz ha ricordato anche oggi. Così la strategia del Wandeln durch Handeln, il cambiamento attraverso il commercio: sono il mercato e le relazioni commerciali che avrebbero avvicinato le posizioni, smussato le differenze, reso possibile una convivenza e, soprattutto, fatto della guerra un’eventualità non più conveniente. Oggi qualcuno contesta questo approccio, perché avrebbe nei fatti aumentato la dipendenza tedesca dalla Russia, a cui sarebbe stato concesso troppo tempo per perseguire i propri piani. Va però anche detto che questa strategia aveva una sua logica. Dopo averle provate tutte, Berlino si ritrova con i panzer russi che invadono l’Ucraina e minacciano così direttamente anche gli altri vicini europei. Ed è chiaro che l’azione di Putin manda in crisi innanzitutto la strategia tedesca: Scholz lo ha capito e non ha fatto nulla nel suo discorso per nasconderlo. La politica, tedesca ed europea, deve cambiare.

Il cancelliere tedesco annuncia quindi una tabella di marcia molto chiara. Le sanzioni certo, che colpiranno anche Putin perché, Scholz lo sta ripetendo da giorni, questa è la “sua guerra e non quella del popolo russo”. È il capo del Cremlino ad essere responsabile e non la Russia, i cui coraggiosi cittadini, ha ricordato il Cancelliere, sono anche in piazza per protestare contro la guerra. Un modo anche per ricordare, implicitamente, ai tanti intorno allo Zar che una soluzione senza Putin può essere trovata: ecco perché a essere colpite sono le banche russe e gli oligarchi quasi a porre una domanda: Davvero vi conviene seguire Putin in quest’aggressione che peggiora la vostra condizione e quella della Russia?

Ma le sanzioni, che colpiranno anche “l’Europa e ci obbligheranno a difficoltà”, non bastano. Dopo aver annunciato già ieri l’invio di armi all’Ucraina, Scholz ribadisce che dopo l’aggressione nulla può essere come prima: serve una svolta nelle politiche di difesa. Scholz parla apertamente di “sovranità europea da rafforzare in modo durevole”. Per farlo, servono anche le armi. Annuncia così un piano: fissare in costituzione un fondo straordinario da utilizzare per rendere efficiente e pronta alle nuove sfide la Bundeswehr, l’esercito tedesco. Navi, aerei da guerra, carri armati, droni: il cancelliere parla di un esercito europeo e, soprattutto, di una collaborazione con la Francia. Annuncia cento miliardi in più per la difesa e l’obiettivo di conseguire il 2 per cento del bilancio per la difesa.

Al di là di alcuni problemi singoli – la collaborazione proprio con la Francia per il nuovo carro armato da combattimento ha sin qui conseguito pochi e deludenti risultati – la proposta di Scholz, raccolta dall’opposizione della CDU, segna una svolta nella politica di difesa tedesca. “Il mondo di domani non sarà più uguale a quello di ieri” ha detto il cancelliere, consapevole del momento storico: la sua strategia, chiara e dettagliata, dopo l’approvazione del Bundestag tedesco dovrà trovare anche un consenso nel resto del continente. Sino ad oggi le preoccupazioni erano soprattutto rivolte a evitare provocazioni contro Mosca: ogni investimento nella difesa poteva essere percepito come un atto di ostilità verso la Russia, anche tenendo presente il passato tedesco, liberato dai soldati di Mosca nel 1945 e nel 1990, che resero possibile la riunificazione. Vladimir Putin con la sua azione rende necessaria l’abbandono di questa impostazione. Ma cosa succederà nel continente e come sarà possibile definire un accordo tra Parigi, che ancora non condivide la propria potenza nucleare, e Berlino è ancora una questione aperta.

Più debole è la parte dell’intervento del Cancelliere sull’energia: del resto la strategia seguita sin qui comportava proprio buone relazioni a partire dall’acquisto di gas dalla Russia. Anche in questa logica si spiega l’adesione al progetto Nord Stream 2, vale a dire il raddoppio del gasdotto nel Mar Baltico, ora bloccato. Qui Scholz ha promesso di rendersi indipendenti velocemente dalla Russia con le rinnovabili, che il suo ministro delle finanze Lindner ha retoricamente definito “energie di libertà”. Ma servirà tempo: nello stesso programma di Governo presentato qualche mese fa proprio il gas era uno strumento indispensabile per garantire la transizione ad un’economia verde. Soprattutto, il cancelliere federale ed altri politici hanno ricordato che ci saranno problemi anche in Europa. Persino le sanzioni colpiranno indirettamente la popolazione europea. “È un prezzo che sappiamo di dover pagare” ha ribadito il cancelliere, annunciando interventi anche per la popolazione.

Con il discorso di oggi, Scholz si libera dall’ombra di Angela Merkel e indica una strada nuova, che richiederà una riflessione negli altri governi europei e nella socialdemocrazia. Se vogliamo difendere la democrazia, dobbiamo essere all’altezza delle sfide del tempo: il cancelliere tedesco ha indicato una strada.