Sciences Po occupata, la polizia interviene per sgomberare gli studenti pro-Gaza

Le protesta a favore della popolazione palestinese e contro la guerra a Gaza stanno infiammando anche gli atenei della Francia. Sulla scia delle manifestazioni nelle università degli Stati Uniti - a cui è seguita un'ondata di arresti e la reprimenda del presidente Joe Biden - all'istituto francese di studi politici Sciences Po, a Parigi, è intervenuta la polizia per sgomberare gli studenti pro Gaza che di nuovo stavano occupando l'università. Poco dopo le 11.30 di oggi 3 maggio - riporta il sito di Le Parisien - la polizia è entrata in forze nell'edificio, con gli studenti seduti nell'atrio che scandivano lo slogan "Israele assassina, Science-po complice". Dopo alcuni minuti di confronto, le forze di polizia hanno cominciato a evacuare.

Gli agenti hanno quindi iniziato lo sgombro, portando via gli studenti uno per uno. Verso mezzogiorno alcuni studenti sono usciti, sotto il controllo della polizia, facendo il segno di vittoria. Al momento dell'intervento della polizia, all'interno dell'edificio universitario di rue Saint Guillame vi erano una cinquantina di studenti, ha detto uno degli studenti usciti ai giornalisti.

"La fermezza è e resterà totale", si afferma dal governo francese, assicurando che una presenza della polizia "sarà mantenuta attorno" all'università per "evitare ulteriori occupazioni". L'Eliseo ha fatto sapere che in alcuni casi simili, quelli di altre università occupate in Francia da studenti che protestano per la situazione a Gaza, la situazione si è potuta "risolvere con il dialogo". In altri casi, i presidi hanno "requisire i locali dalle forze dell'ordine". Nei giorni scorsi la mobilitazione di protesta si era estesa anche ad altre università francesi, tra cui l'Istituto di studi politici di Lille e l'Università Jean-Monnet di Saint-Étienne, nel dipartimento della Loira.