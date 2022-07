Il poliziotto alla fermata del taxi che nasconde due scimmie nella valigia

Cattura due scimmie da una riserva naturale, le rinchiude in valigia come fossero oggetti qualsiasi e tenta di partire. Le urla e i lamenti degli animali però sono talmente forti da fare scattare i controlli. Così un bracconiere è stato bloccato in Congo.

L'uomo, un poliziotto, si era impossessato di un cucciolo e di un esemplare adulto che vivevano nella riserva di Kahuzi-Bieg. Poi il tentativo di fuga in taxi. Quando era ai margini dell’area protetta però il cucciolo, che era stato rinchiuso nel bagaglio ancora vivo, ha iniziato a emettere suoni così forti da destare l'attenzione degli abitanti del villaggio. L'uomo è stato bloccato e sono state allertate le guardie forestali, che lo hanno obbligato ad aprire il bagaglio, facendo scoprire la verità. Il bracconiere è stato consegnato alla Procura militare Lo scimmiotto, battezzato "Bushaku", è stato invece affidato al Lwiro Primate Rehabilitation Center, un centro di recupero per animali allestito nei pressi del Parco Naturale Kahuzi-Biega.