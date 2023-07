Serie Netflix a rischio: dopo gli sceneggiatori anche gli attori scioperano

Peggiora la crisi delle produzioni di serie tv statunitensi. Allo sciopero degli sceneggiatori si aggiunge stavolta quello degli attori di Hollywood, i volti noti di un sistema che macina miliardi di dollari nelle tasche delle grandi case di produzione. Sullo sfondo rimane il lavoro di migliaia di persone, dai macchinisti ai costumisti passando per operatori di camera, fonici e tante altre figure necessarie per creare quelle produzioni di cui godiamo sugli schermi Tv. La decisione degli attori di Hollywood di unirsi agli sceneggiatori cinematografici e televisivi è stata annunciata dalla Reuters per questo venerdì 14 luglio. Si tratterebbe del primo giorno di una doppia interruzione del lavoro in simultanea dal 1960. I lavoratori sono in sciopero per ottenere migliori buste paga, in alcuni casi troppo esigue rispettano a quanto poi guadagnano colossi come Netflix, Disney ed Amazon. Lo sciopero degli sceneggiatori iniziato il due maggio ha già provocati danni economici ingenti, infliggendo un duro colpo alla multimiliardaria industria hollywodiana e obbligandola a stravolgere i suoi piani. Si temono effetti ben peggiore adesso che ad incrociare le braccia sono gli attori.

Sindacati uniti

A scendere in campo in questi giorni è il più grande sindacato di Hollywood, che rappresenta 160mila attori cinematografici e televisivi. Insieme al sindacato degli sceneggiatori, il Writers Guild of America (Wga), chiedono aumenti della retribuzione base e residui dalla televisione in streaming, oltre ad assicurazioni che il loro lavoro non sarà sostituito dall'intelligenza artificiale. Il sindacato degli attori aveva dichiarato di aver concordato all'unanimità uno sciopero dopo non essere riuscito a raggiungere un accordo con studi tra cui Walt Disney Co. Netflix Inc. I picchetti di attori e sceneggiatori sono previsti a New York e a Los Angeles.

Effetto domino

Quello degli sceneggiatori è uno sciopero che sta scatenando un effetto domino importante in primis in California. La loro interruzione del lavoro colpisce tanti altri settori, dai ristoratori ai fornitori di oggetti di scena, così come altre figure che fanno affari con Hollywood. Con l'aggiunta degli attori si temono ripercussioni economiche ben peggiori. Fran Drescher, ex star del programma televisivo "The Nanny" e presidente del sindacato degli attori (Sag-Aftra), ha definito le risposte degli studi alle preoccupazioni degli attori "offensive e irrispettose". "Noi siamo le vittime qui", ha dichiarato Drescher in una conferenza stampa, precisando: "Siamo vittime di un'entità molto avida".

Negoziati in stallo

L'alleanza dei produttori televisivi, unita sotto la sigla Alliance of Motion Picture and Television Producers, ha assicurato di aver offerto durante i negoziati vantaggi significativi ai membri del sindacato. Tra questi un significativo aumento percentuale dei livelli salariali minimi in 35 anni e protezioni definite "rivoluzionarie" sull'uso delle immagini degli attori da parte dell'Intelligenza artificiale generativa. I produttori premono affinché lo sciopero termini e la negoziazione venga accettata, minacciando velatamente che al contrario migliaia di lavoratori finiranno per strada. Dopo aver attratto i clienti con la promessa di un intrattenimento sempre più avvincente sugli schermi, imponendo loro abbonamenti più restrittivi rispetto al passato, molti servizi di streaming non hanno una vera programmazione da offrire per i prossimi mesi. Lo sciopero di circa 11.500 scrittori ha già avuto ripercussioni importanti: la maggior parte delle produzioni ad alto budget risulta interrotta, la stagione televisiva autunnale è saltata mentre le tv statunitensi per sopperire programmano talk show televisivi fino a tarda notte insieme alle repliche delle serie più note. Lo sciopero degli attori si teme ostacolerà molte riprese all'estero, Europa ed Italia inclusa. Per questo autunno sarà il caso di trovarsi un hobby o tornare (finalmente) al cinema.