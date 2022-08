La protesta per la tassa sul drago di Komodo

Sciopero di un mese per operatori e lavoratori del turismo in Indonesia. È questa la protesta scattata nella costa occidentale di Flores contro il pesante aumento della tariffa richiesta per accedere all'isola di Komodo, situata tra Flores e Sumbawa, unico luogo al mondo ad ospitare i rari varani giganti conosciuti appunto come "draghi di Komodo". Le autorità della provincia di Nusa Tenggara hanno iniziato ad imporre una tassa annuale di 3,75 mln di rupie (252 dollari) per entrare nell'isola di Komodo, a partire da oggi. In precedenza, i visitatori indonesiani dovevano pagare 5 dollari per entrare e gli stranieri 10 dollari, ma ora l'unico biglietto disponibile è la quota annuale. Il governo spera così di limitare il numero dei visitatori, nell'ambito degli sforzi per la conservazione del parco

I lavoratori chiedono che venga ripristinato il vecchio sistema tariffario. "Molti turisti hanno cancellato le loro prenotazioni a causa della nuova tariffa", dice Eras Tengajo, membro del Forum per salvare il turismo a Labuan Bajo, una città sulla costa occidentale di Flores, dove i turisti diretti a Komodo generalmente alloggiano. "Ventiquattro associazioni turistiche e la gente del posto hanno deciso di indire uno sciopero di un mese che parte da oggi", spiega alla Dpa. "Tutti i luoghi turistici, inclusi gli hotel, sono chiusi, e le barche non partono", continua. Funzionari governativi spiegano che i turisti possono andare in altre isole del Parco Nazionale di Komodo e vedere i lucertoloni vagare liberi per soli 3,50 dollari.

Considerato da National Geographic come una delle dieci principali destinazioni turistiche al mondo, il Parco Nazionale ospita oltre 5mila varani giganti. Il governo aveva iniziato a ventilare l'idea di limitare l'accesso all'isola di Komodo nel 2018: tipicamente, riceve 10mila visitatori al mese. La International Union for Conservation of Nature (Iucn) ha avvertito l'anno scorso che il varano di Komodo è sempre più minacciato dagli impatti del cambiamento climatico.