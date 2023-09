Scompare bimba di due anni, trovata in uno stagno vicino casa in gravi condizioni

Una bambina di soli due anni, che era scomparsa di casa, è stata trovata in gravi condizioni un uno stagno a quasi 200 metri da casa sua. La piccola è stata portata in ospedale ma è in gravi condizioni e sta lottando per la sua vita. La tragica storia è accaduta in Inghilterra, nell'Hampshire.

La famiglia aveva denunciato la scomparsa della piccola alla polizia lo cale alle 17 di ieri, domenica 10 settembre, dopo che si erano completamente perse le tracce della piccola che i genitori non riuscivano più a trovare da nessuna parte della loro casa nel villaggio di Kingsley. Immediatamente sono partite le frenetiche ricerche e poco dopo la bambina è stata poi ritrovata nelle vicinanze, nello stagno che si trova a circa 200 metri da casa sua, ed è stata portata in ospedale in gravi condizioni.

Gli agenti stanno svolgendo indagini nella zona per capire cosa sia successo, se la bambina si sia allontanata da casa da sola e abbia camminato fino allo stagno o se qualcuno l'abbia rapita con la terribile intenzione di farle del male. Il grande stagno si trova a poco meno di 100 metri dalle abitazioni più vicine e misura circa 175 metri di lunghezza e 72 di larghezza.

