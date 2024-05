Scomparsi mentre passeggiavano in montagna, trovati i corpi di padre e figlio di 12 anni

Erano andati a fare una passeggiata in montagna, per passare una bella giornata tra padre e figlio. Ma la gita si è purtroppo trasformata in tragedia. I due non sono tornati a casa e sono partite le ricerche che sono andate avanti per ben tre giorni, fino a quando è stata fatta la tremenda scoperta: i due erano morti, probabilmente per un incidente causato dal maltempo. È accaduto in Scozia e i due corpi trovati sono quelli del 49enne Tom Parry e del suo figlio Richie scomparsi nella valle Glen Coe, meta di turisti e hikers.

Come riporta la tv britannica Bbc, la polizia ha dichiarato che l'identificazione formale deve ancora avvenire, ma la famiglia è stata informata. Gli agenti hanno spiegato che le indagini sull'accaduto sono in corso, ma che non ci sono circostanze apparentemente sospette, e la pista più probabile è quella di un tragico incidente dovuto al maltempo. Il signor Parry, che si ritiene lavori come ricercatore di mercato, e suo figlio dovevano tornare a casa mercoledì dopo aver visitato Glen Nevis e Glen Coe durante un viaggio nelle Highlands scozzesi. Ma questa settimana la zona è stata colpita da acquazzoni, tanto che lunedì il Met Office ha emesso un avviso giallo di "attenzione" per i temporali. La polizia ha confermato che la loro auto è stata ritrovata nel parcheggio di Three Sisters a Glen Coe, da dove erano partiti martedì.