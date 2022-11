Guerriglia a Bruxelles: scontri dopo la partita Belgio-Marocco

La vittoria del Marocco sul Belgio ai mondiali di calcio in Qatar per 2 – 0 ha galvanizzato i tifosi marocchini, accorsi immediatamente nelle vie del centro di Bruxelles dopo la fine della partita. I festeggiamenti però sono presto degenerati: sono state date alle fiamme auto, motorini e monopattini elettrici, e distrutti arredi urbani. La polizia è dovuta intervenire con un centinaio di agenti per fermare la folla impazzita. Da considerare che in Belgio la comunità straniera più grande è proprio quella marocchina.

Boulevard Anspach, alcune vie del centro e dell’area adiacente alla stazione di Midi sono state chiuse: la polizia ha chiesto sui social di evitare la zona. "Condanno con la massima fermezza gli incidenti di questo pomeriggio – ha scritto su Twitter il sindaco Philippe Close - La polizia è già intervenuta con fermezza. Consiglio quindi ai tifosi di non venire in centro città. La polizia sta usando tutti i suoi mezzi per mantenere l'ordine pubblico. Ho ordinato alla polizia di procedere agli arresti amministrativi dei facinorosi".