Tensione e scontri nei cortei in Francia: poliziotti e manifestanti feriti

Primo maggio rovente in Francia, dove migliaia di manifestanti sono scesi in strada per manifestare contro la riforma delle pensioni recentemente approvato dal governo di Emmanuel Macron. Sarebbero 2,3 milioni i partecipanti alle manifestazioni indette dai sindacati in tutto il paese, delle quali 550mila solo a Parigi. Ma non mancano i violenti scontri tra manifestanti e poliziotti.

Diversi agenti di polizia e gendarmi sono rimasti feriti durante gli scontri a margine delle manifestazioni sindacali. La polizia, secondo il ministero dell'Interno, ha già effettuato 180 arresti in tutta la Francia, e il bilancio è ancora provvisorio perché la manifestazione parigina, che ha già registrato diverse violenze, non è stata ancora dispersa. A Parigi, un poliziotto è rimasto ferito da una molotov, le cui immagini stanno facendo il giro del mondo. Secondo le informazioni della prefettura, citata da Le Figaro, l'agente ha riportato ustioni gravi dopo essere stato colpito da una molotov lanciata da un gruppo di black block infiltrato nel corteo.

???URGENT - Un policier a pris feu après avoir reçu un cocktail molotov dans les rues de #Paris. L'agent est à terre. (?@xztim_) pic.twitter.com/oHvnSIWRGs — AlertesInfos (@AlertesInfos) May 1, 2023

Sempre a Parigi la statua di Place de la Republique da cui è partita la marcia è stata adornata con una fascia su cui è scritto "Macron dimettiti". Nella capitale francese una parte iniziale del corteo che si è staccato da quello sindacale: qui ci sono le frange di facinorosi che stanno provocando danni all'arredo urbano e anche contro filiali bancarie o agenzie immobiliari. I gendarmi stanno cercando di disperdere questo blocco.

Dura condanna dal ministro dell'Interno francese Gerard Darmanin, che su Twitter ha attribuito la responsabilità degli scontri ai violenti teppisti. "Se la stragrande maggioranza dei manifestanti è ovviamente pacifica, a Parigi, Lione e Nantes in particolare, la polizia affronta teppisti estremamente violenti che sono venuti con un obiettivo: uccidere poliziotti e attaccare le proprietà altrui", ha scritto Darmanin.