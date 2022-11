Aereo investe camion dei vigili del fuoco: il video

Un aereo in fase di atterraggio ha centrato un camion dei pompieri che stava percorrendo la pista. Nell'impatto sono morte due persone. È successo all'aeroporto Jorge Chavez di Lima, in Perù.

L'aereo della compagnia Latam era appena atterrato e stava rallentando la sua corsa per raggiungere il gate. Diversi video pubblicati sui social mostrano il momento in cui il camion dei pompieri, forse per evitare l'impatto, esegue una manovra, senza però riuscire a evitare lo scontro con il velivolo. Dopo l'incidente, lo scalo è stato chiuso per diverse ore.