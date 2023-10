Scontro navale tra Cina e Filippine: si alza la tensione (anche) nel Pacifico

Scambio di accuse fra Cina e Filippine dopo che navi - due di Manila e una cinese - sono entrate in collisione nel Mar della Cina meridionale. Il governo delle Filippine accusa la nave della Guardia costiera cinese di aver speronato le due navi che portavano rifornimenti alle forze militari dislocate sulla vecchia imbarcazione arrugginita della Seconda guerra mondiale "Brp Sierra Madre" ancorata al largo di Second Thomas Shoal, un atollo dell'arcipelago delle Spratly, contese con Pechino, nella zona economica esclusiva delle Filippine.

Manila accusa Pechino di aver commesso "una azione provocatoria, irresponsabile e illegale". La Guardia costiera cinese accusa le unità delle Filippine si essere entrate in acque cinesi senza autorizzazione, malgrado i ripetuti avvertimenti via radio.

Come ricordava nell'agosto scorso Serena Console su Today.it la Sierra Madre non è lì da 24 anni per un caso fortuito, ma ha uno scopo preciso. L'imbarcazione di fabbricazione statunitense è stata fatta incagliare volontariamente dalle Filippine al fine di rivendicare la sovranità della minuscola secca e i resti del relitto fungono da avamposto presidiato dai militari di Manila. E la cosa - ovviamente - non piace a Pechino, che da anni chiede al governo filippino di rimuovere la nave da Second Thomas Shoal, noto come Ayungin nelle Filippine e Ren'ai in Cina. Una richiesta respinta dall'attuale presidente filippino Ferdinand Marcos Jr. che ha rivisto la postura filocinese del predecessore Rodrigo Duterte.

In questo scontro tra Manila e Pechino già la scorsa estate si era inserita anche Washington con gli Stati Uniti che hanno preso le difese dell'ex colonia. Ma perché il gigante asiatico e i Paesi bagnati dalle acque del Mar cinese meridionale rivendicano la sovranità territoriale di alcune isole? Le ragioni sono semplici: da lì passano rotte marittime importanti e la zona è un'immensa miniera di risorse e di pesci. Inoltre a preoccupare gli Stati Uniti è la presenza dei marines statunitensi sul territorio filippino. A Palawan - l'isola che dista poche centinaia di chilometri dall'atollo dove è arenata la Sierra Madre - c'è una delle quattro basi militari che il governo delle Filippine ha recentemente concesso agli Usa.

Nel Mar cinese meridionale le probabilità di un incidente militare tra le due superpotenze si fanno sempre più concrete.