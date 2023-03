Scontro tra jet russo e drone statunitense: cosa è successo

Un jet da combattimento russo ha colpito l'elica di un drone militare statunitense "Reaper", costringendo il comando Usa a farlo cadere nel Mar Nero. Lo ha comunicato il comando in Europa degli Stati Uniti. Lo scontro è avvenuto tra un caccia Sukhoi Su-27 russo - che si trovava in azione con un suo omologo - e un drone MQ-9 "Reaper" dell'esercito statunitense, nello spazio aereo internazionale, alle 7 di questa mattina. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è stato informato dal consigliere per la sicurezza nazionale dell'incidente tra il jet russo e il drone sul Mar Nero, come riferito dal portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby.

Cosa è successo tra il drone Usa e il caccia russo

La notizia dello scontro tra il caccia Sukhoi Su-27 russo e un drone MQ-9 Reaper statunitense sopra il Mar Nero è stata comunicata dal Comando in Europa degli Stati Uniti (Useucom). Secondo quanto riferito dal generale dell'aeronautica statunitense James Hecker, l'aereo russo era uno di due che stava conducendo "un'intercettazione non sicura e non professionale quando ha colpito l'elica del drone, costringendo le forze statunitensi a far precipitare il Reaper in acque internazionali". Il caccia russo ha rischiato di precipitare al suolo.

Prima che il jet russo colpisse il drone degli Stati Uniti, "i Su-27 hanno scaricato carburante e volato davanti all'MQ-9 in modo sconsiderato, non rispettoso delle circostanze e non professionale. Il nostro velivolo MQ-9 stava conducendo operazioni di routine nello spazio aereo internazionale quando è stato intercettato e colpito da un velivolo russo, con conseguente incidente e perdita completa dell'MQ-9", ha dichiarato il comandante delle forze aeree europee e africane, Gen. James Hecker.

"Questo atto non sicuro e non professionale da parte dei russi ha quasi causato lo schianto di entrambi i velivoli", ha dichiarato il generale Hecker.

Il comando statunitense afferma che l'incidente "segue uno schema di azioni pericolose da parte dei piloti russi nello spazio aereo internazionale. Queste azioni aggressive da parte degli equipaggi russi sono pericolose e potrebbero portare a errori di calcolo e a un'escalation involontaria".

La Casa Bianca: "Un evento unico"

Il presidente americano Joe Biden è stato informato dell'abbattimento del drone di sorveglianza Reaper da parte di un caccia russo Su-27 nello spazio aereo internazionale sopra il Mar Nero. Lo ha dichiarato John Kirby, portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, descrivendo l'accaduto ''poco professionale e non sicuro''. Si tratta di un evento ''unico'' perché, colpendo l'elica del drone, il caccia russo ne ha causato l'abbattimento, ha spiegato Kirby.

"Non sappiamo quale fosse l'intenzione dei russi ma se il messaggio era quello di esercitare deterrenza contro i nostri sorvoli nello spazio aereo internazionale sul Mar Nero, o la nostra navigazione in acque internazionali sul Mar Nero, è destinato a fallire", ha detto Kirby.

Il comandante militare della Nato, il generale Christopher Cavoli, ha informato i trenta Stati che fanno parte dell'Alleanza Atlantica dell'abbattimento di un drone americano MQ-9 Reaper da parte di un caccia russo Su-27.

Articolo in aggiornamento

