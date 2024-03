Scontro Usa-Russia all'Onu: non passa la risoluzione sul cessate il fuoco a Gaza

Non passa al Consiglio di sicurezza dell'Onu la risoluzione sul Medio Oriente presentata dagli Stati Uniti che vincolava il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza alla liberazione degli ostaggi israeliani. Nella bozza si affermava che è "imperativo" un "cessate il fuoco immediato e duraturo per proteggere i civili", facilitare la consegna di aiuti "essenziali" e sostenere i colloqui in corso tra Israele e Hamas per favorire una fine sostenibile alle ostilità, legata al rilascio di tutti gli ostaggi.

Scontro Russia-Usa sul cessate il fuoco

Il testo ha avuto 11 voti favorevoli su 15, tre contrari, tra cui Russia e Cina, e un'astensione. Il veto di Mosca e Pechino dunque ha bloccato tutto. Secondo l'ambasciatore russo Vassily Nebenzia la risoluzione "non basta" perché a suo dire sarebbe insufficiente per una vera richiesta di cessate il fuoco. "Supportare questo testo significa coprirsi di vergogna - ha detto Nebenzia -, non possiamo permettere al Consiglio di Sicurezza di essere uno strumento di Washington per le sue politiche in Medio Oriente. E il testo americano dà a Israele la luce verde per un attacco a Rafah".

Immediata la replica dell'ambasciatrice degli Stati Uniti all'Onu, Linda Thomas-Greenfield. "Ancora una volta - ha detto - la Russia mette la politica davanti ai progressi". Prima del voto la diplomatica americana aveva chiesto il sostegno alla risoluzione dicendo che "vogliamo vedere un immediato e continuato cessate il fuoco come parte di un accordo che porti al rilascio di tutti gli ostaggi che sono nelle mani di Hamas ed altri gruppi e permetta che entrino molti di più aiuti umanitari che salvano la vita a Gaza".

La Francia studia una nuova bozza

I lavori però proseguono e la Francia sta studiando una nuova bozza. "Dopo il veto di Russia e Cina pochi minuti fa", ha detto Macron, "ci metteremo al lavoro per una bozza di risoluzione francese al Consiglio di sicurezza confrontandoci con i partner americani, europei e arabi per raggiungere un accordo". L'ipotesi di una proposta del genere, in caso di bocciatura del testo americano, era stata anticipata ieri dal ministero degli Esteri di Parigi.

Netanyahu: "Andremo a Rafah anche senza il sostegno Usa"

Su Rafah però Israele va per la sua strada. Dopo un colloquio con il segretario di Stato americano Antony Blinken, il primo ministro Benjamin Netanyahu, ha fatto sapere che "non c'è modo di sconfiggere Hamas senza andare a Rafah ed eliminare il resto dei suoi battaglioni". Il primo ministro ha aggiunto: "Gli ho detto che spero che lo faremo con il sostegno degli Stati Uniti, ma se sarà necessario lo faremo da soli". Le dichiarazioni sono state diffuse da Netanyahu anche in un video sul social network X.

Anche l'Ue ora chiede il cessate il fuoco a Gaza

Intanto anche l'Ue batte un colpo. I leader dei Ventisette sono riusciti a superare le divisioni e accordarsi su delle conclusioni in cui invitano anche Israele a non lanciare un attacco a Rafah che "peggiorerebbe la situazione già catastrofica". Nelle conclusioni del Consiglio europeo, l'Ue sottolinea che a Gaza serve una "immediata pausa umanitaria che porti a un cessate il fuoco sostenibile".

I leader dei Paesi membri affermano quindi che la situazione umanitaria a Gaza è "catastrofica" e ha "effetti sproporzionati sui civili, in particolare sui bambini", rimarcano "l'imminente rischio di carestia provocato dall'ingresso insufficiente di aiuti" e definiscono "essenziale" l'accesso umanitario "per tutte le vie". Secondo la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen "Gaza è sull'orlo della carestia" e di "una crisi umanitaria di proporzioni catastrofiche" e per questo "devono entrare l'equivalente di 500 camion al giorno di aiuti".