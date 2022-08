Noleggia uno scooter elettrico e finisce in un dirupo: donna muore davanti alla famiglia

Una donna britannica di 58 anni ha perso la vita in un terribile incidente avvenuto a Benidorm, nota località sulla costa balneare della Costa Blanca nella Spagna orientale. La vittima, secondo una prima ricostruzione, era in sella ad uno scooter elettrico noleggiato in città quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo, finendo la sua corsa in un dirupo.

La 58enne è precipitata da una collina, finendo in una zona di difficile accesso, tanto che le autorità locali hanno impiegato circa due ore per il recupero del corpo. Da quanto riporta la stampa spagnola, la tragedia sarebbe avvenuta sotto gli occhi dei familiari della donna, tra cui anche un bambino di otto anni. Un'altra persona, che si trovava insieme alla vittima a bordo di un secondo scooter, è rimasta ferita nel tentativo di raggiungere il luogo in cui era precipitata la donna, nel Paraje de la Cruz de Benidorm, situato nel Parco Naturale della Serra Gelada.

Alle operazioni di recupero hanno partecipato i vigili del fuoco, Polizia Locale di Benidorm e dei Tecnici Sanitari SAMU, che hanno eseguito tecniche di rianimazione su una donna. Purtroppo, i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Adesso la polizia spagnola ha avviato un'indagine per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente e per verifiicare che il veicolo fosse in possesso di tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla legge.