Scoperta la più grande rete di tunnel sotto Gaza, come funziona e quanto è grande

L'esercito israeliano ha affermato di aver scoperto "il più grande tunnel" che Hamas aveva scavato sotto la Striscia di Gaza, e che inizierebbe a poche centinaia di metri dal suo territorio. "Questa massiccia rete di tunnel, divisa in più rami, si estende per oltre quattro chilometri e arriva a soli 400 metri dal valico di Erez" tra Israele e la Striscia di Gaza settentrionale, hanno dichiarato le forze armate israeliane (Idf) in un comunicato. I militari sostengono che sarebbe costata milioni di euro e che sarebbe stata scavata per anni sotto la direzione di Mohamed Sinouar, fratello di Yahya Sinouar, il leader di Hamas considerato l'architetto dell'attacco del 7 ottobre. Un fotografo dell'Afp, che ha avuto il permesso di visitare il tunnel, ha spiegato che era abbastanza grande da ospitare piccoli veicoli.

Il tunnel è dotato di un sistema di tubature, elettricità, ventilazione, fognature, reti di comunicazione e binari. Il pavimento è in terra compattata, le pareti sono in cemento armato e l'ingresso è un cilindro metallico con pareti spesse 1,5 centimetri. "Hamas ha costantemente e deliberatamente investito enormi quantità di denaro e risorse in tunnel terroristici che hanno un solo obiettivo: attaccare lo Stato di Israele e i suoi residenti", ha dichiarato il tenente colonnello Richard Hecht, portavoce dell'esercito israeliano. "Questa rete strategica di tunnel d'attacco è stata intenzionalmente scavata vicino a un punto di passaggio destinato a consentire ai gazesi di recarsi in Israele per lavoro e cure mediche", ha aggiunto.

Soprannominato "metropolitana di Gaza" dall'esercito israeliano, il labirinto di tunnel è stato inizialmente utilizzato per aggirare il blocco imposto da Israele dopo che Hamas ha preso il potere nel territorio nel 2007. Centinaia di tunnel sono stati scavati sotto il confine con il Sinai egiziano per spostare persone, merci, armi e munizioni tra Gaza e il mondo esterno. In uno studio pubblicato il 17 ottobre, l'Institute of Modern Warfare dell'accademia militare statunitense di West Point ha parlato di 1.300 tunnel che coprirebbero 500 chilometri. All'inizio di dicembre, l'esercito israeliano ha dichiarato di aver scoperto più di 800 tunnel, 500 dei quali sarebbero stati distrutti.

Hamas nel suo attacco a Israele da Gaza del 7 ottobre ha ucciso circa 1.140 persone. Tel Aviv ha risposto immediatamente giurando di "annientare" il gruppo armato e ha lanciato un'offensiva nel territorio palestinese che ha causato più di 18.800 morti, secondo gli ultimi dati del governo della Striscia.