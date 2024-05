Chi è Scorpion, il super trafficante di migranti catturato dopo un'intervista

Prima l'intervista in esclusiva con la Bbc, poi l'arresto. Il governo regionale del Kurdistan (Krg) ha reso noto di aver arrestato Barzan Kamal Majeed, conosciuto con il soprannome di "Scorpion", il super latitante a capo di una delle principali organizzazioni criminali che controlla l'immigrazione clandestina nel centro Europa. Il 38enne era ricercato in tutto vecchio continente, ma l'arresto è avvenuto a Sulaymaniyah, città nella parte orientale della regione del Kurdistan iracheno, poco dopo l'intervista rilasciata ai giornalisti dell'emittente britannica. Secondo Rudaw Media Network, l'operazione è stata condotta dalle forze di sicurezza della regione di Asayish con la cooperazione dell'intelligence e dell'Interpol.

Chi è Barzan Majeed, alias Scorpion

Barzan Kamal Majeed, detto Scorpion, iracheno di 38 anni, era uno degli uomini più ricercati al mondo, in grado di "spostare" tramite la sua organizzazione migliaia di migranti verso l'Europa, per un giro d'affari illegale da milioni di euro. Sono poche le notizie ufficiali sul suo conto. Nel 2006 è arrivato nel Regno Unito dopo aver viaggiato come clandestino nel retro di un camion, restando illegalmente nel Paese fino al 2015, quando viene espulso dalle autorità inglesi. Secondo l'Interpol, già dal 2007 ha iniziato a ricoprire un ruolo chiave nel traffico di esseri umani, prendendo il posto del fratello, che era stato arrestato e si trovava rinchiuso in un carcere in Belgio.

The NCA has been informed of the arrest of Barzan Majeed – nicknamed ‘Scorpion’ - in the Kurdish region of Northern Iraq. https://t.co/DMY77IJhiB — National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) May 13, 2024

Un ruolo sempre più centrale che gli ha permesso di gestire milioni di euro nel corso degli ultimi due decenni: attraversare la Manica clandestinamente costa circa 10mila euro a persona e non è possibile quantificare quante persone abbia "spostato" Scorpion con il suo operato. Difficile stimare quanti uomini, donne e bambini siano arrivati in Europa arricchendo le sue tasche, come lui stesso ha ammesso alla Bbc: "Non lo so, non li ho contati.Forse un migliaio, forse 10mila".

L'intervista alla Bbc e la cattura

Nell'ottobre del 2022 un tribunale belga lo ha riconosciuto colpevole di 121 capi di imputazione, condannandolo in contumacia a 10 anni di reclusione e a una multa di circa 968mila euro. Scattato il mandato d'arresto internazionale, "Scorpion" è diventato uno degli uomini più ricercati d'Europa (e non solo), almeno fino a quando i giornalisti della Bbc non lo hanno "scovato" nel bar di un centro commerciale in Iraq, frequentato da trafficanti. I due reporter sono riusciti a parlare con Scorpion e a organizzare un'intervista in esclusiva. All'incontro Barzan Kamal Majeed si è presentato tranquillo e ben vestito, ma durante il colloquio con i giornalisti non ha mai ammesso di essere un trafficante di esseri umani. Secondo le accuse il 38enne si sarebbe occupato delle tratte verso Belgio e Francia, ma nell'intervista ha soltanto ammesso di aver "maneggiato" milioni di dollari, senza però definirsi un trafficante. "Lo è chi materialmente li mette su camion e barconi - ha sottolineato -, io gestivo solo il denaro. Soldi, migranti, trafficanti, ero in mezzo a queste cose, ma non mi sento responsabile per chi non è arrivato vivo a destinazione. Dio non ti ordina di salire sulla barca, io non ci ho mai messo nessuno e non ho mai ucciso nessuno. Ho solo preso denaro, assegnando e suddividendo i posti". Il governo regionale del Kurdistan (Krg) ha annunciato la cattura di Scorpion, senza specificare se l'iniziativa della Bbc abbia avuto un peso nell'arresto, che comunque è avvenuto tre giorni dopo la pubblicazione dell'intervista.