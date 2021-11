Scorpioni "invadono" la città a causa delle piogge torrenziali e pungono 500 persone

Le voci su presunte vittime sono state smentite. Ma scorpioni hanno punto più di 500 persone nel governatorato di Assuan, nel sud dell'Egitto, dopo essere stati spinti in strade e abitazioni da piogge torrenziali. A raccontarlo è il sito Sada Elbalad citando il Ministero della Salute egiziano

"503 cittadini hanno ricevuto un antidoto ad Assuan, dopo essere stati morsi da scorpioni che hanno lasciato le loro tane a causa delle piogge torrenziali", ha dichiarato Khaled Abdel Ghaffar, il ministro egiziano dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica ma che è il ministro della Salute ad interim. La città è stata colpita da violente grandinate, forti venti e piogge, sottolinea il sito di Al Arabiya. La grandine e i temporali di venerdì nella zona vicino al fiume Nilo sono stati particolarmente violenti. Le forti piogge fanno scivolare regolarmente gli scorpioni nelle strade dei centri abitanti e disturbano anche i serpenti. La gente è perciò stata invitata a restare in casa e a evitare i luoghi con molti alberi.

Le punture di scorpione di solito non sono fatali e in genere causano solo dolore, intorpidimento, formicolio e gonfiore. In casi gravi però si riscontrano difficoltà di respirazione, contrazioni muscolari, anormali movimenti di collo e occhi, salivazione, sudorazione, nausea, vomito, ipertensione, tachicardia, irrequietezza o eccitabilità. Comunque ad Assuan, per garantire la sicurezza degli studenti, le scuole sono rimaste chiuse nonostante l'inizio odierno della settimana islamica. Il ministro ha sottolineato la disponibilità di una scorta strategica sufficiente di antidoti contro le punture di scorpioni e serpenti in tutti gli ospedali e le unità sanitarie di tutti i governatorati egiziani.