Tre morti e 450 feriti dopo una incredibile invasione di scorpioni

Una vera e propria invasione quella degli scorpioni velenosi ad Assuan, città nel sud dell'Egitto, dove tre persone sono state morte e almeno 450 persone sono rimaste ferite. Nota per essere uno dei luoghi più aridi della Terra, ad Assuan si è verificato un forte temporale con grandine che ha appunto favorito l'arrivo in massa degli scorpioni. E gli scorpioni cercando riparo nelle case si sono venuti a trovare faccia a faccia con gli abitanti.

Lo riporta Middle East Eye spiegando che il governatore di Assuan, Ashraf Attia, ha imposto restrizioni temporanee alla circolazione e chiuso le scuole, mentre gli ospedali sono in allerta. Ai cittadini è stato suggerito di restare in casa e di evitare le zone dove ci sono alberi e dove potrebbe essere maggiore la concentrazione degli aracnidi velenosi. L'Autorità meteorologica egiziana dice di aspettarsi che le piogge intermittenti continuino nei prossimi giorni in molte parti del Sinai meridionale e dell'Egitto meridionale, comprese città come Minya, Assiut, Sohag e Luxor

'The mass scorpion attack was caused by severe thunderstorms in the city in recent days.



'Reports state the scorpions were washed into the streets and peoples’ homes, where they were seeking refuge from the intense weather conditions.'https://t.co/P15Q3tAw58