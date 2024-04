Prendono la scossa dal cavo della lavatrice: mamma e figlio morti folgorati

Una giovane mamma e il figlio di sei anni sono morti folgorati nella loro abitazione di Timon, una cittadina situata nello stato brasiliano di Maranhao. Il dramma è avvenuto lo scorso 20 aprile, ma soltanto negli ultimi giorni i media locali hanno diffuso alcuni dettagli sulla vicenda: secondo una prima ricostruzione la tragedia sarebbe stata provocata da un malfunzionamento del cavo di alimentazione di una lavatrice.

La donna, Diana Michelle Machado Santos da Silva, un insegnante di 30 anni, avrebbe provato a salvare il figlio di sei anni, Pietro Vinicius Santos de Oliveira, dopo essersi accorta che il piccolo era stato colpito da una scossa elettrica. Ma quando i due sono entrati in contatto, anche la madre è stata investita dalla corrente, che non ha lasciato scampo a entrambi. Quando i sanitari sono arrivati sul posto per loro ormai non c'era più nulla da fare.

I corpi senza vita della donna e del figlioletto sono stati trasferiti all'obitorio, mentre le autorità locali hanno avviato un'indagine per chiarire le cause dell'incidente. Secondo quanto scoperto dagli inquirenti, il bimbo avrebbe preso la scossa da una ringhiera di ferro che era in contatto con una prolunga difettosa collegata alla lavatrice. La donna non si era accorta che il cavo era danneggiato e scoperto, come chiarito anche dal portavoce della polizia: "La prolunga è entrata in contatto con una ringhiera di ferro della casa, che era elettrificata da un filo scoperto. Il bambino ha toccato la ringhiera ed ha preso la scossa".

L'incidente mortale ha sconvolto l'intera comunità. Proprio per evitare che episodi del genere si ripetano, il tenente dei vigili del fuoco di Timon, Raphaello Carvalho, ha spiegato cosa fare in casi simili: "Il primo passo è identificare cosa sta succedendo e come sta succedendo. L'obiettivo è cercare di aiutare e non diventare allo stesso tempo una vittima. È importante mantenere la calma e cercare di identificare da dove la persona riceve la corrente: se sono le mani o i piedi, o e se è caduto un cavo elettrico, se contribuisce anche una pozza d'acqua, e soltanto dopo aver individuato tutto questo bisogna agire".