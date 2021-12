Perde la fede in un campo di patate, la ritrova dopo 50 anni

Tre giorni di scavi in un campo di patate, 90 buche, 5mila metri quadrati passati al setaccio, ma alla fine Peggy MacSween, 86enne di Benbecula, isola delle Ebridi, ha potuto rimettersi al dito la fede smarrita 50 anni prima.

A trovare l’anello è stato Daniel MacPhee, gestore dell’ostello Nunton House di Benbecula. La donna gli aveva raccontato di averte perso la fede mentre lavorava in un campo di patate di Liniclate, negli anni ’60, e di non essere mai riuscita a ritrovarlo nonostante le ricerche. Il marito, sposato nel 1958, aveva alla fine deciso di comprarne uno nuovo, ma rimasta vedova Peggy si è ritrovata più volte a pensare a quella fede smarrita. E Daniel, sentendo la storia, si è detto: “Perché non provarci?”.

Come raccontato dall’uomo su Facebook, ha preso un metal detector e si è messo a setacciare la zona in cui ai tempi c’era il campo di patate: le ricerche hanno portato alla luce decine di oggetti metallici, dalle linguette delle lattine ai resti di attrezzi agricoli, ma tra tanta ferraglia è saltata fuori anche la fede di Peggy. Che dopo 50 anni si è vista riconsegnare quel pegno d’amore, e incredula ed emozionata se l’è finalmente rimesso all’anulare.