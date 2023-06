L'inchiesta che potrebbe porre fine al sogno degli indipendentisti scozzesi

Prima di dimettersi, aveva annunciato la sua intenzione di dare battaglia per un nuovo referendum per l'indipendenza della Scozia, dopo quello fallimentare del 2014. Ma lo scandalo che ha travolto prima il marito, a adesso la stessa ex premier Nicola Sturgeon potrebbe mettere in cantina per anni il sogno di una nuova consultazione popolare per lasciare il Regno Unito.

Sturgeon è stata arrestata ieri, e poi subito rilasciata, nel quadro di un'inchiesta sulla sospetta gestione illecita di fondi dell'Snp, il partito indipendentista scozzese. L'arresto ha chiaramente reso più spettacolare il coinvolgimento dell'ex leader di Edimburgo, ma al di là della forma, Sturgeon, così come il marito, è per il momento solo sospettata ed è stata rilasciata dagli inquirenti senza accuse a carico.

L'inchiesta, ribattezzata Branchform, sta cercando di far luce sulle circa 600.000 sterline che l'Snp ha ricevuto in donazioni ma che i vertici del partito, tra cui il marito di Sturgeon, Peter Murrell, avrebbero usato in modo illecito per rafforzare il loro potere e promuovere un nuovo referendum per l'indipendenza. L'ex premier, ha affermato che il suo arresto è stato "uno shock e profondamente angosciante", e ha aggiunto di essere "innocente". Gli alleati di Sturgeon puntano il dito contro la polizia, che starebbe spettacolarizzando le indagini senza aver ancora dimostrato di avere qualcosa in mano (dei tre sospettati, nessuno ha ricevuto ancora un addebito).

L'opposizione unionista, invece, sostiene l'operato della polizia, e accusa l'attuale premier scozzese, Humza Yousaf, di non aver sospeso Sturgeon e il marito dal partito. Sullo sfondo, ci sono le elezioni del 2024: dovevano essere il trampolino di lancio per l'Snp verso un nuovo referendum. Il rischio oggi è che possano sancire il sogno di chi vuole una Scozia fuori dal Regno Unito.