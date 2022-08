Salman Rushdie colpito con 15 coltellate: è attaccato a un respiratore

Sono molto gravi le condizioni di Salman Rushdie, il noto scrittore che ieri è stato aggredito mentre interveniva a una conferenza a New York. L'autore è stato operato d'urgenza ed è attaccato a un respiratore, non riesce a parlare e potrebbe perdere un occhio. A fare il quadro della situazione è stato il suo agente, Andrew Wylie, al New York Times. "Salman probabilmente perderà un occhio, nervi del braccio sono stati recisi e il suo fegato è stato danneggiato, le notizie non sono buone", ha detto Wylie.

Rushdie, 75 anni, è stato colpito al collo e all'addome con 15 pugnalate. A sferrare i colpi un 24enne residente a Fairview in New Jersey. Il giovane è stato bloccato da alcune persone che stavano partecipando all'evento letterario e consegnato alla polizia. E' stato arrestato. Secondo la polizia il 24enne sarebbe un "simpatizzante del governo iraniano". Anche il moderatore dell'evento ha riportato delle ferite, ma non sono gravi.

Salman Rushdie aggredito sul palco - Il video

Salman Rushdie era sul palco quando l'aggressore si è avventato su di lui.

Nato a Bombay nel 1947, Rushdie è autore de "I versetti satanici", il libro che venne bandito in Iran nel 1988 perché considerato blasfemo. L'ayatollah Khomeini, l'anno dopo la pubblicazione del libro, lanciò una fatwa contro lo scrittore indiano offrendo una ricompensa da 3 milioni di dollari a chi lo avesse ucciso. Una mossa che ha costretto lo scrittore a vivere nove anni nascosto sotto la protezione dei servizi britannici.. La guida suprema Ali Khamenei ha rinnovato la fatwa nel 2017, e nel 2019 via Twitter.

Il suo traduttore giapponese, Igarashi Hitoshi, fu assassinato nel 1991 e vari altri traduttori furono aggrediti, fra cui l'italiano Ettore Capriolo. Nel 2005, la fatwa fu rinnovata dall'attuale leader spirituale iraniano, Ayatollah Ali Khamenei. Nel 2000, lo scrittore si è trasferito negli Stati Uniti, dove vive ancora oggi e ha acquisito la cittadinanza americana.

"Il Paese e il mondo hanno assistito al riprovevole attacco contro lo scrittore Salman Rushdie, questo atto di violenza è sconvolgente", ha dichiarato il consigliere per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan. "Tutti noi dell'amministrazione Biden-Harris stiamo pregando per la sua pronta guarigione - prosegue la nota diffusa dalla Casa Bianca - siamo grati ai bravi cittadini ed i soccorritori che hanno aiutato Mr Rushdie in modo così veloce dopo l'attacco e le forze dell'ordine per il loro lavoro rapido ed efficace che sta continuando".