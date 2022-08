Lo scrittore Salman Rushdie aggredito sul palco durante una conferenza - il video

Il noto scrittore Salman Rushdie è stato aggredito oggi 12 agosto mentre stava tenendo una conferenza a New York. A riportare la notizia è un giornalista dell'Associated Press presente nella sala conferenze. Stando alle prime informazioni, un uomo è salito sul palco sul quale si trovava lo scrittore.

"Rushdie ha apparentemente subito una ferita da taglio al collo" ha riferito la polizia locale, citata dalla Bbc, precisando che secondo le ultime notizie diffuse dalla polizia l'uomo responsabile dell'aggressione è salito sul palco e ha attaccato anche il moderatore dell'evento alla Chautauqua Institution. Dopo aver aggredito lo scrittore indiano naturalizzato statunitense, l’aggressore è caduto sul palco ed è stato fermato dalla polizia.

Lo scrittore, 75 anni, è stato trasportato in ospedale a bordo di un elicottero. Testimoni hanno riferito che aveva sangue sulle mani, secondo quanto riporta il Washington Post. L'Ap riferisce che è stato accompagnato in ospedale per accertamenti sulle ferite riportate.

Anche alla Cnn un testimone tra il pubblico ha riferito di aver assistito all'aggressione ai danni di Rushdie, ma - precisando che si trovava a una ventina di metri dal palco - ha detto di non poter confermare cosa sia stato usato durante l'aggressione contro lo scrittore. Nessun dettaglio su quanto avvenuto, riporta ancora la Cnn, neanche dalla Chautauqua Institution.

Rushdie è autore de 'I versetti satanici', il libro che venne bandito in Iran nel 1988 perché considerato blasfemo. L'ayatollah Khomeini, l'anno dopo la pubblicazione del libro, lanciò una fatwa contro lo scrittore indiano offrendo una ricompensa da 3 milioni di dollari a chi lo avesse ucciso. Una mossa che ha costretto lo scrittore a vivere nove anni nascosto sotto la protezione dei servizi britannici.. La guida suprema Ali Khamenei ha rinnovato la fatwa nel 2017, e nel 2019 via Twitter.

Ma intanto il suo traduttore giapponese, Igarashi Hitoshi, fu assassinato nel 1991 e vari altri traduttori furono aggrediti, fra cui l'italiano Ettore Capriolo. Nel 2005, la fatwa fu rinnovata dall'attuale leader spirituale iraniano, Ayatollah Ali Khamenei.

Nel 2000, lo scrittore si è trasferito negli Stati Uniti, dove vive tutt'ora e ha acquisto la cittadinanza americana. Nato a Bombay nel 1947, Rushdie ha messo l'India al centro della maggior parte dei suoi libri, combinando, spesso con ironia, realismo magico, finzione storica, oriente e occidente. Lo scrittore è stato sposato quattro volte ed è padre di due figli. L'ultimo matrimonio, con l'attrice americano indiana Padma Lakshmi, è terminato con un divorzio nel 2007.