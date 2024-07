Crolla scuola in Nigeria dopo forti piogge: decine di morti tra gli studenti

Almeno 21 studenti sono morti nel crollo di una scuola nella Nigeria centrale, secondo quanto dichiarato da un portavoce della Croce Rossa. I feriti sono almeno 69 e si trovano ricoverati in ospedale. Gli studenti della Saint Academy School di Jos, capitale dello stato di Plateau, sono stati schiacciati dalle macerie crollate sulle aule. Gli escavatori meccanici fanno largo tra le macerie mentre i genitori cercavano disperatamente i loro figli. Una folla di persone si è radunata attorno all'edificio di cemento crollato e ai mucchi di rovine.

Come riporta il New York Times, negli ultimi giorni Jos è stata colpita da forti piogge e nella prossima settimana sono previsti altri temporali e precipitazioni. Testimoni oculari, amici e parenti degli studenti si sono precipitati sul sito dell'edificio dopo il crollo improvviso di venerdì mattina. Un testimone, Hosea Donald, 41 anni, ha detto che lui e altri astanti avevano estratto i corpi di otto studenti morti nel crollo e che le strade danneggiate stavano rendendo il sito difficile da raggiungere per le ambulanze.

"Conosco sei persone che erano a scuola questa mattina, e ho avuto notizie solo di due di loro", ha detto Rejoice Pamju, 21 anni, dopo essere tornata a casa dal luogo del crollo dell'edificio.

"Sono entrato in classe e solo cinque minuti dopo ho sentito un rumore, e poi mi sono ritrovato qui", ha detto Wulliya Ibrahim 15 anni, uno degli studenti feriti, con la madre accanto al suo letto d'ospedale. "Siamo in tanti in classe, stavamo facendo gli esami", racconta.

L'Agenzia nazionale per la gestione delle emergenze ha riferito di aver completato le operazioni di ricerca e salvataggio. Non sono state stabilite con chiarezza le cause del crollo, ma secondo i residenti è avvenuto dopo tre giorni di forti piogge.

I crolli in Nigeria

I crolli degli edifici sono abbastanza comuni in Nigeria, il Paese più popoloso dell'Africa, a causa della mancata applicazione degli standard di costruzione e dell'uso di materiali di scarsa qualità. Almeno 45 persone sono state uccise nel 2021 nel crollo di un edificio in costruzione nell'esclusivo quartiere Ikoyi di Lagos, la capitale economica della Nigeria.

Dieci persone morirono l'anno successivo quando un edificio di tre piani crollo' nella zona Ebute-Metta di Lagos. Dal 2005, almeno 152 edifici sono crollati a Lagos, secondo una ricerca sudafricana sui disastri nel settore edile.