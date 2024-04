Gli insegnanti potranno entrare in classe con la pistola: svolta negli Usa

Insegnanti e personale scolastico potranno andare a scuola armati. Il Parlamento del Tennessee, controllato dai repubblicani, ha adottato un disegno di legge che autorizza professori, presidi e altri membri del personale scolastico a portare con sé un'arma. Manca solo la firma del governatore (repubblicano) Bill Lee, che però ha già detto di essere "aperto" a questa idea.

⚡️JUST NOW: “BLOOD ON YOUR HANDS!!!”



Chaos erupts in the Tennessee House as Republicans pass the @RyanWilliamsTN arming teachers bill against the will of the people, with hundreds of students and parents looking on. pic.twitter.com/Iv7FzGLYYb