Le scuole e le tendopoli di Gaza che finiscono nel mirino dell'esercito di Israele

Ancora bombe su Gaza, con i raid aerei incessanti. La giornata del16 luglio è stata terribile per i palestinesi. Cinquantasette persone sono state uccise in cinque diversi attacchi israeliani su nord, centro e sud della Striscia di Gaza. Lo denuncia la Protezione civile del territorio, governato da Hamas, dopo aver aggiornato il bilancio nella notte. I missili israeliani hanno colpito una scuola che ospitava sfollati e una "zona umanitaria" designata da Israele, dove avevano trovato riparo i gazawi.

Gli attacchi sulle "zone umanitarie"

Il più grave attacco è scattato sulla scuola Al Razi gestita dall'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA), nel campo profughi di Nuseirat. Almeno di 23 palestinesi sono stati uccisi, altri 73 feriti, tra cui donne e bambini. Secondo la Mezzaluna rossa palestinese vi si rifugiano migliaia di sfollati. Il secondo è avvenuto nell'area di Attar, nella zona di Mawasi, a ovest di Khan Yunis. Qui i morti sono stati 17. A Rafah cinque palestinesi sono stati uccisi in un attacco aereo su una casa. Poi due bombardamenti su Khan Younis, che ha ucciso 17 palestinesi in un campo di tende che ospita famiglie sfollate a Mawasi.

Dal canto suo, l'esercito israeliano ha dichiarato in un comunicato di aver preso di mira "terroristi che utilizzano una scuola dell'Unrwa nella regione di Nuseirat" e "un'azienda leader" della Jihad islamica "a ovest di Khan Younes". Le scuole, aggiunge il portavoce dell’esercito, sarebbero diventate depositi di armi e luoghi di addestramento di nuovi combattenti di Hamas. Le forze militari dello Stato ebraico sostengono di aver adottato "numerose misure" per ridurre il rischio di colpire i civili nell'attacco contro la scuola e accusa ancora una volta Hamas di nascondersi dietro i civili e di usare la popolazione come arma, cosa che Hamas regolarmente nega.

Non è la prima volta che una scuola gestita dall'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi finisce sotto il colpo delle bombe israeliane. Secondo quanto denuncia la stessa agenzia, circa il 70 per cento delle scuole sotto l'egida dell'Unrwa è finito nel mirino dell'esercito israeliano, uccidendo 539 persone. Oltre il 95 per cento degli istituti controllati dall'agenzia dell'Onu sono usati come rifugio dai palestinesi sfollati.

Nearly 70% of @UNRWA schools in #Gaza have been hit since the war began.



Over 95% of these schools were used as shelters when hit. 539 people sheltering in UNRWA facilities have been killed.



Nowhere is safe. The blatant disregard for @UN premises and humanitarian law must stop. pic.twitter.com/EKiSiOm2kc — UNRWA (@UNRWA) July 16, 2024

Nelle ultime due settimane, Israele ha colpito il territorio palestinese con alcuni dei bombardamenti più feroci degli ultimi mesi, il più mortale dei quali ha preso di mira Mohammed Deif, comandante militare di Hamas, in un bombardamento a Mawasi, che ha ucciso più di 90 persone. Non è ancora chiaro se Deif, ricercato da Israele da decenni, sia stato ucciso nell'attacco.

In una dichiarazione del 16 luglio, l'esercito israeliano ha affermato che, da quando è scoppiata la guerra dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre, ha "eliminato" circa metà della leadership di Hamas a Gaza e 14.000 soldati. Ma il bilancio delle vittime civili è molto più alto. Più di 38mila palestinesi sono stati uccisi nell'operazione militare di Israele a Gaza, secondo il ministero della Salute nel territorio amministrato da Hamas, che ha portato circa 2,3 milioni di gazawi a ritrovarsi senza casa, cibo, acqua e medicine.

HRW denuncia crimini guerra attacco Hamas il 7 ottobre

Quanto commesso da Hamas il 7 ottobre è un crimine di guerra. È la denuncia di Human Rights Watch (Hrw) che pubblica un rapporto sull'attacco del 7 ottobre in Israele e accusa il braccio armato di Hamas, le Brigate al-Qassam, e almeno altri quattro gruppi armati palestinesi di aver commesso "numerosi crimini di guerra e crimini contro l'umanità" durante l'assalto, che ha fatto scattare le operazioni militari israeliane tuttora in corso nella Striscia di Gaza.

I combattenti palestinesi vengono accusati di "uccisioni sommarie, presa di ostaggi" e altri crimini di guerra e crimini contro l'umanità. I governi con influenza sui gruppi armati, sottolinea Hrw con la pubblicazione del rapporto di 236 pagine, dovrebbero fare pressioni per il rilascio urgente dei civili tenuti in ostaggio e affinché i responsabili vengano assicurati alla giustizia.

L'inchiesta documenta vari casi di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale da parte dei gruppi armati palestinesi. "La ricerca di Hrw ha stabilito che l'assalto guidato da Hamas il 7 ottobre era pensato per uccidere civili e prendere quante più persone possibile in ostaggio - ha detto Ida Sawyer, responsabile del dossier crisi e conflitti dell'organizzazione - Le atrocità del 7 ottobre dovrebbero sollecitare un appello globale per la fine di tutti gli abusi contro i civili in Israele e Palestina".