Frontale tra scuolabus e camion, cinque morti tra cui tre bambini di 3 e 5 anni

Cinque persone sono morte, tra cui due bambini di tre e cinque anni, in un tremendo frontale tra uno scuolabus e un camion. I due mezzi hanno preso fuoco dopo i terribile impatto, nel quale sono deceduti entrambi gli autisti. È accaduto a Rushville, una comunità di circa 3mila abitanti dell'Illinois, negli Stati Uniti, a circa 95 chilometri a ovest di Springfield. Lo scuolabus della Schuyler-Industry Schools, "per una ragione sconosciuta" ieri mattina (lunedì 11 marzo) è finito sulla traiettoria di un semirimorchio che trasportava sabbia, secondo i risultati preliminari delle indagini della polizia locale.

Come riporta la Associated Press, entrambi i veicoli "sono stati avvolti dalle fiamme" dopo la collisione, e tutte e quattro le persone a bordo dell'autobus - tre bambini e l'autista - sono rimaste uccise, così come l'autista del camion. Le vittime sono Maria Miller di 5 anni, Andrew Miller e Noah Driscoll, entrambi di 3 anni, tutti di Rushville, mentre l'autista dell'autobus è stata identificata in Angela Spiker, di 57 anni, e quello del camion come David Coufal, 72 anni, del vicino villaggio di Browning.

La polizia non ha spiegato se i piccoli Maria e Andrew fossero fratelli, ma sembra probabile. Lo sceriffo Bill Redshaw ha detto che la tragedia ha colpito duramente la piccola comunità. "Non ci sono parole che si possano dire in questo momento. Quando si ha una perdita di vite umane come questa, è devastante". Le scuole di Schuyler-Industry hanno cancellato le lezioni oggi e domani in segno di lutto.