La scure di Putin sui generali traditori

Dopo lo schiaffo ricevuto da Wagner, che ha messo in discussione la sua autorità, Vladimir Putin è intenzionato a usare il pugno di ferro per liberarsi liberarsi di tutti i militari traditori e dimostrare che è ancora lui al comando della Russia. Il primo a finire sotto la scure del Cremlino sembra essere il generale Sergei Surovikin, ritenuto vicino a Yevgeny Prigozhin, il capo della milizia privata che sabato scorso sì è ribellato alle autorità attuando una rivolta armata poi abortita. Soprannominato "Generale Armageddon" dalla stampa russa per le sue tattiche aggressive nel conflitto siriano, Surovikin, che è vicecomandante delle forze russe in Ucraina, non è più apparso in pubblico da sabato, quando in un video in cui si appellava ai mercenari chiedendo loro di fermare l'ammutinamento. A una domanda sul suo destino, il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, ha risposto che bisognava chiedere al ministero della Difesa.

Il New York Times, citando informazioni ricevute dall'intelligence statunitense, ha affermato martedì che l'uomo era a conoscenza dell'ammutinamento e che le autorità russe stavano verificando la sua eventuale complicità. Ieri il Cremlino ha minimizzato la notizia, affermando che ci sarebbero state molte speculazioni e pettegolezzi. La versione in lingua russa del Moscow Times e un blogger militare hanno riferito dell'arresto di Surovikin, mentre altri corrispondenti militari che hanno un grande seguito in Russia hanno detto che lui e altri alti ufficiali sono stati interrogati dal servizio di sicurezza Fsb per verificare la loro lealtà.

Come riporta la Reuters, Rybar, un canale Telegram gestito da un ex addetto stampa del ministero della Difesa russo, ha sostenuto che è in corso una vera e propria epurazione e che le autorità stanno cercando di eliminare il personale militare che aveva mostrato "mancanza di fermezza" nel sedare l'ammutinamento. "L'insurrezione armata della compagnia militare privata Wagner è diventata un pretesto per una massiccia epurazione nei ranghi delle Forze armate russe", ha dichiarato Rybar.

Nella sua marcia verso Mosca Prigozhin ha incontrato poca o nessuna resistenza, facendo pensare che almeno parte delle forze armate fossero tacitamente d'accordo con lui, anche se nessuno si è apertamente schierato con il ribelle che ora è in esilio in Bielorussia. Anche il capo di stato maggiore delle forze armate, il generale Valery Gerasimov, l'uomo accusato dal leader di Wagner di incompetenza nella gestione della guerra in Ucraina, insieme al ministro della Difesa Sergei Shoigu, non è apparso in pubblico o alla tv di Stato dopo l'ammutinamento interrotto sabato. Dal 9 giugno, inoltre, non è stato menzionato in nessun comunicato stampa del ministero della Difesa.

Continua a leggere su Today.it