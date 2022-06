"Non mi tuffo per te": lasciano annegare un uomo, poliziotti licenziati

Tre agenti di polizia di Tempe, in Arizona (Stati Uniti), sono stati licenziati dopo la morte di un uomo di 34 anni, Sean Bickings, un senzatetto deceduto per annegamento davanti ai loro occhi. La pattuglia era intervenuta nei pressi del lago dopo la segnalazione di una rissa tra la vittima e la sua compagna. La donna ha sempre negato che ci fosse stata una colluttazione, ma dopo la richiesta dei poliziotti di controllare i documenti di identità il 34enne si è lanciato in acqua. Dopo il tuffo ha accusato un malore ed ha iniziato a chiedere aiuto agli agenti, che però non l'hanno soccorso.

L'accaduto è stato in parte registrato dalla bodycam degli agenti, poi oscurate: nelle immagini diffuse online è possibile assistere alla fase iniziale del dialogo tra i poliziotti e Bickings. La polizia di Tempe non ha diffuso la versione integrale del video, ma ha fornito ai media statunitensi la trascrizione dello scambio di battute tra il 34enne e gli agenti. "Aiuto sto annegando", avrebbe gridato l'uomo dopo aver accusato il malore, con i tre poliziotti che invece non sembravano intenzionati ad intervenire: "Non mi tuffo per te, torna al pilone - rispondevano gli agenti - Non posso tuffarmi".

Preghiere rimaste inascoltate. Soltanto in un secondo momento uno dei poliziotti avrebbe preso una barca per cercare di soccorrere l'uomo, ma ormai era troppo tardi. Anche alcuni testimoni hanno confermato il fatto che gli agenti hanno fatto poco o nulla per evitare la morte del senzatetto, che le autorità cittadine descrivevano come "un membro non protetto della comunità di Tempe".I fatti risalgono allo scorso 28 maggio, il corpo di Bickings è stato recuperato soltanto sei ore dopo l'annegamento, ma soltanto in queste ore sono state diffuse le immagini. I tre agenti sono stati posti in congedo amministrativo.