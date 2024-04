Sul bordo del cratere per un selfie: turista precipita nel vulcano e muore

È salita sul bordo del vulcano per poter scattare una foto spettacolare, ma a causa di una tragica distrazione, è inciampata nel suo vestito, cadendo nel cratere. La terribile fine toccata a Huang Lihong, 31enne turista cinese, deceduta in Indonesia durante la visita al Kawah Ijen, vulcano noto per il fenomeno della 'lava' di colore blu fluorescente, che si verifica quando i gas prendono fuoco.

Il selfie mortale sul vulcano

Secondo la ricostruzione riportata dai quotidiani locali, la donna si trovava insieme al marito e a una guida: l'obiettivo della gita era fotografare le fantomatiche fiamme blu. La 31enne si è avvicinata al bordo, nonostante l'invito della guida di prestare attenzione e di mantenere la distanza di sicurezza. Purtroppo, come ha raccontato poi l'uomo alle autorità, la turista ha fatto alcuni passi indietro per mettersi in posa sul bordo del cratere, ma mentre stava indietreggiando è inciampata nella sua gonna, finendo per cadere nel cratere sotto gli occhi del marito. Soltanto dopo due ore i soccorritori sono riusciti a recuperare il corpo, ormai senza vita, della donna. Un'immagine che sta circolando sui social mostra Huang Lihong alcuni istanti prima della tragedia, mentre le nuvole di gas e vapore si alzano alle sue spalle.

I precedenti

Purtroppo, la 31enne cinese è soltanto l'ultima vittima dei selfie pericolosi. Nelle scorse settimane una sorte simile era toccata all'influencer russa Inessa Polenko, deceduta dopo essere caduta da una piattaforma che era stata vietata al pubblico proprio perché pericolosa. Un precedente che coinvolge un vulcano è invece avvenuto nel 2022 in Italia, quando un turista americano di 23 anni è caduto all’interno del cratere del Vesuvio dopo aver tentato di scattare una foto. Fortunatamente è sopravvissuto alla caduta ed è riuscito a essere salvato.