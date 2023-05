Il senatore che aveva portato un ragazzo all'estero per espiantargli un rene: "Serve a mia figlia"

Un noto senatore nigeriano, che è già stato dichiarato colpevole a marzo di aver pagato per il viaggio di un uomo in Gran Bretagna per espiantare uno dei suoi reni, conoscerà oggi, nel tribunale di Old Bailey a Londra, la durata della sua condanna. Ike Ekweremadu e sua moglie Beatrice avevano programmato di donare l'organo alla figlia che ha una malattia renale debilitante e rimane in dialisi settimanale.

Alla vittima, un commerciante di strada di 21 anni di Lagos, erano stati offerti 8.000 dollari e gli era stata promessa una vita migliore in Gran Bretagna, ma questi ha capito cosa stava succedendo solo quando ha incontrato i medici in ospedale. Avrebbe dovuto dire di essere un cugino della paziente: è lecito donare un rene, diventa reato se c'è una ricompensa in denaro o altro vantaggio materiale.

Un consulente aveva però concluso che il donatore non era idoneo dopo aver appreso che non aveva ricevuto adeguate informazioni o consigli sui rischi di un intervento chirurgico e non aveva copertura sanitaria. Un'indagine era stata avviata dopo che il giovane era scappato da Londra e aveva dormito in strada per giorni prima di entrare in una stazione di polizia a Staines , nel Surrey, piangendo e in preda all'angoscia.

I coniugi Ekweremadu, insieme a un medico complice, sono le prime persone condannate per traffico di organi secondo le nuove leggi in materia in Gran Bretagna. Rischiano l'ergastolo.