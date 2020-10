Gli chiedono di indossare la mascherina nel supermercato: lui si rifiuta e distrugge tutto

Un uomo ha distrutto decine di bottiglie di alcolici dopo che gli è stato chiesto di indossare la mascherina all'interno di un supermercato. I fatti si sono svolti all'interno di un punto vendita della Tesco in West Street a Drogheda, in Irlanda. Graham McCormack, questo è il nome del trentatrenne, è stato arrestato e dovrà rispondere per i danni davanti a un giudice.

Senza mascherina distrugge tutto al supermercato: il video

La sua reazione alla richiesta di indossare il dispositivo di protezione individuale è stata quella di distruggere gran parte del reparto alcolici del locale, di fronte all'incredulità degli altri clienti. Video da Facebook - Adrian+Shane.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il lockdown morbido "all'irlandese": scuole aperte e si resta a 5 km da casa

Tutto chiuso, tranne le scuole, le fabbriche e i cantieri. L'Irlanda è il primo Paese europeo ad aver reintrodotto - dalla mezzanotte di ieri - il lockdown sull'intero territorio nazionale per far fronte alla seconda ondata. Tutti i negozi non essenziali hanno abbassato le saracinesche. Per bar e ristoranti è previsto solamente il servizio di asporto o di consegna a domicilio. Ai cittadini è permesso di fare esercizio fisico solo entro cinque chilometri dalla propria residenza. Per sei settimane non ci si potrà quindi allontare più di 5 km da casa, a meno di non lavorare in quelle aziende che restano aperte (in tal caso ovviamente la restrizione chilometrica non vale).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I negozi non essenziali sono chiusi, così come barbieri, saloni di bellezza, palestre, centri ricreativi e servizi culturali. Nessuno stop ai matrimoni: sono consentiti con un massimo di 25 ospiti. Vietati anche gli incontri tra famiglie, a meno che non avvengano in luoghi aperti come i parchi. Il primo dicembre si farà il punto della situazione e si stabilirà come procedere.