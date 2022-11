Rischio nuova guerra alle porte dell'Italia: la data da segnare sul calendario

Non sembra trovarsi una soluzione all'ennesimo allo scontro tra Serbia e Kosovo causato dalla decisione di Pristina di obbligare i serbi del nord del Paese a richiedere delle targhe automobilistiche rilasciate dalle istituzioni nazionali, come per tutti gli altri cittadini. Al momento circa 50mila persone usano ancora quelle rilasciate dalle autorità di Belgrado, cosa finora tollerata nonostante sia il segno di un mancato riconoscimento dello Stato in cui vivono. Per provare a trovare una soluzione l'Alto rappresentante per la Politica estera dell'Ue, Josep Borrell, ha incontrato il presidente serbo Aleksandar Vucic e il premier kosovaro Albin Kurti, in riunioni separate a margine del Forum di Parigi per la pace.

"L'attuale contesto geopolitico rende ancora più imperativo superare le eredità del passato e impegnarsi in negoziati significativi su ciò che conta davvero per il Kosovo, la Serbia, il loro popolo e l'intera regione, che è la normalizzazione delle relazioni tra le due parti come fattore chiave per far avanzare il loro rispettivo percorso europeo", ha dichiarato Borrell.

Ma il presidente serbo non si è mostrato granché ottimista al termine dei colloqui, a cui ha partecipato anche l'inviato speciale europeo Miroslav Lajcak, e arlando con i giornalisti, ha detto di "non vedere al momento la possibilità di una soluzione di compromesso poiché Pristina rifiuta di comportarsi in modo razionale e in linea con il diritto internazionale". A suo avviso Kurti "con azioni unilaterali tenta di fatto di espellere i serbi dalle loro case e dai loro luoghi d'origine. Ciò mi preoccupa, e questo è qualcosa che non può lasciare indifferenti". "Ci aspetta una situazione molto complicata in Kosovo, soprattutto dopo il 21 novembre", quando le autorità di Pristina cominceranno a imporre multe in denaro ai serbi che non avranno ancora ottemperato al cambio della targa automobilistica, ha avvertito Vucic.

L'Unione europea ha ribadito negli incontri che da una parte i serbi del Kosovo dovrebbero rispettare le istituzioni del Paese che a loro volta però dovrebbero allineare le loro decisioni sulle targhe agli accordi di dialogo passati ed avviare anche dei negoziati per l'istituzione dell'Associazione dei comuni a maggioranza serba. Borrell ha sottolineato poi l'importanza di astenersi da qualsiasi azione unilaterale e retorica incendiaria. "Con la guerra in Ucraina, l'Europa non può avere un altro conflitto sul suo suolo. È responsabilità delle parti evitare ciò a vantaggio del proprio personale, che rischia di perdere la maggior parte se l'attuale comportamento escalation non viene invertito", afferma Bruxelles in una nota.

