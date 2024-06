Attacca con una balestra l'ambasciata di Israele: "Terrorismo"

Un uomo ha attaccato questa mattina (29 giugno) l'ambasciata israeliana a Belgrado, in Serbia. L'assalitore, armato di una balestra con delle frecce, ha ferito un agente di sicurezza ed è poi stato ucciso, secondo quanto riferisce il governo serbo, che ha definito l'incidente un "tentativo di attacco terroristico".

"Oggi c'è stato un tentativo di attacco terroristico nei pressi dell'ambasciata di Israele e Belgrado - si legge in una nota del ministero degli Esteri di Belgrado - L'ambasciata era chiusa e nessuno del personale della rappresentanza diplomatica è rimasto ferito. Un poliziotto è rimasto ferito. Si indaga sulle circostanze dell'incidente". Sarebbe stato lo stesso agente ferito a "eliminare l'assalitore e a impedire che l'aggressore facesse altre vittime", ha detto il portavoce della polizia, Veljko Mijailovic, alla serba B92. Per il poliziotto, rimasto gravemente ferito, si è reso necessario un intervento chirurgico, ha confermato il ministro dell'Interno.

Secondo il ministro dell'Interno serbo Ivica Dacic, l'autore del presunto attentato terroristico è un giovane di 25 anni, Milos Zujovic, conosciuto con il nome religioso di Salahudin. Si tratterebbe di un cittadino serbo convertito all'estremismo islamico. Il giovane, ha aggiunto Dacic, viveva a Novi Pazar, la città del sudovest della Serbia capoluogo del Sangiaccaro, regione a maggioranza di popolazione musulmana. Il ministro ha detto che sono in corso controlli e perquisizioni in vari luoghi per far luce sui contatti dell'uomo.