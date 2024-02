Arrestato a Mosca Serghei Sokolov, direttore di Novaya Gazeta

Serghei Sokolov, il direttore di Novaya Gazeta, giornale indipendente russo messo al bando, è stato fermato da agenti a Mosca. Lo riferisce la stessa testata, precisando che Sokolov è stato condotto a un commissariato di polizia, dove è stato redatto un rapporto in cui è accusato di "discredito" delle forze armate. Il giornalista è stato nominato ufficialmente direttore di Novaya Gazeta nel settembre del 2023, dopo le dimissioni del Premio Nobel per la pace Dmitry Muratov, che era stato identificato come 'agente straniero' dalle autorità russe. Presente in Russia dal 1993, Novaya Gazeta fu il giornale dove scrisse, fino al suo omicidio, la giornalista Anna Politkovskaja.

Già dal 2022 la testata aveva dovuto chiudere perché era stata annullata la licenza. Diversi dei dipendenti si sono quindi trasferiti all'estero, fondando una nuova testata, Novaya Gazeta Europa.

Nessuna agenzia funebre disposta a trasportare il feretro di Navalny

Continuano intanto, anche da morto, le pressioni del regime contro Aleksei Navalny. I collaboratori dell'oppositore, morto il 16 febbraio in un remoto carcere in Siberia, hanno affermato che nessuna agenzie funebre ha dato disponibilità a trasportare il feretro dell'oppositore nella chiesa del quartiere moscovita di Maryno, dove venerdì è in programma il suo funerale.

"All'inizio non ci è stato permesso di affittare una sala funebre per salutare Aleksei. Ora, quando nella chiesa dovrebbe svolgersi solo il funerale, le agenzie ci dicono che nessun carro funebre accetta di portare li' il corpo. Ignoti chiamano tutti e minacciano che non devono trasportare il corpo di Aleksei da nessuna parte", ha scritto su X la portavoce Kira Yarmysh.

"Che vergogna. Adesso i carri funebri si rifiutano di portare via dall'obitorio Aleksei", ha scritto il direttore della Fondazione anti-corruzione di Navalny, Ivan Zhdanov.

Segnali che la stretta autoritaria del regime putiniano è più solida (e brutale) che mai sulla vita civile e politica di tutta la Russia.